رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية يحذر من كارثة طبية بعد الزلزال (فيديو)

قال الدكتور أمجد راس رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية، إن مدن ومحافظات شمال غرب سوريا مقبلة على كارثة طبية جراء انعدام الأدوية الضرورية وتعدد الإصابات الحرجة الناجمة عن الزلزال.

وأضاف راس لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على الزلزال الذي ضرب المنطقة، ما زال الوضع كارثيًّا، مشيرًا إلى وجود إصابات بليغة على مستوى العمود الفقري؛ مما قد يتسبب في إعاقة دائمة، وقصور كلوي يؤدي إلى وفاة العديد من المواطنين.

وأوضح رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية، الذي عاد لتوه من زيارة ميدانية لمحافظات شمال غرب سوريا، أن أكبر التحديات التي تواجه الفرق الطبية في هذه المناطق هو غياب المعدات اللازمة للاستشفاء، مشيرًا إلى تقدم بسيط مقارنة مع الأيام الأربعة الأولى للزلزال.

وقال “تلقينا 94 حالة إصابة بكسور بليغة كلها ناجمة عن الهلع والقفز من الشرفات أو السرعة بالسيارات هربًا من مواقع الزلزال”.

وأضاف “واجهنا حالتين لتوقف القلب جراء الهلع لشابة تبلغ من العمر37 سنة وطفل لم يتجاوز 7 سنوات”.

وخلص رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية إلى أنه إلى جانب الإصابات الجسدية، فإن الوضع النفسي للآلاف من سكان هذه المناطق يقتضي تدخلًا سريعًا لإسعاف الضحايا بالدعم النفسي اللازم.

وكانت نجاة رشدي نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قد أوضحت في وقت سابق أن ما لا يقل عن 8.8 ملايين شخص تضرروا بسبب كارثة الزلزال في سوريا.

أما منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، فقد أقر خلال زيارته للمنطقة بأن الأمم المتحدة فشلت في مساعدة الضحايا بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.