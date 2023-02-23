الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في مدينة جنديرس وتأثرهم من الزلزال (فيديو)

أجمع عدد من سكان مدينة جنديرس السورية أن مدينتهم تعرضت للضربة الزلزالية الأقوى في الشمال السوري، وأن العديد من سكان المدينة ما زالوا يعانون حتى اللحظة من تبعات هذا الزلزال.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر في المدينة مشاهد الدمار التي ما زالت تهيمن على مواقع عدة في المدينة، ولجوء عدد هائل من الأسر إلى الشوارع خشية وقوع هزات ارتدادية أخرى.

وقال أحد سكان المدينة “لديّ 10 أطفال وليس لدينا خيمة تأوينا”، مضيفًا أنه حاول العودة لبيته المهدم للاحتماء به، لكن جيرانه حذروه من مغبة الأمر، خشية الهزات الارتدادية المتكررة.

وتابع قائلًا “كل ما نحتاجه الآن خيمة تأوينا من هذا البرد القارس”.

وكانت فرق الإنقاذ السورية والخوذ البيضاء منعت سكان جنديرس من العودة أو الاقتراب من البيوت المهدمة أو الآيلة للسقوط، مما اضطر معه السكان إلى تجهيز خيم والبقاء في شوارع المدينة لأكثر من 10 أيام متواصلة.

وقال مواطن آخر من المدينة إن السكان جميعهم يخافون وقوع زلزال جديد، ولذلك كثرت الطلبات على الخيم.

وأضاف “هناك خصاص كبير للخيم.. وفي كل خيمة ستجد أكثر من أسرة واحدة”. وأضاف قائلًا “نحن ثلاث أسر نقطن في خيمة واحدة”.

وكان فرحان حق نائب المتحدث باسم ‏الأمين العام للأمم المتحدة قد أوضح في وقت سابق أن نحو 5 ملايين يحتاجون إلى دعم المنظمة الأممية جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا.

وناشد فرحان حق عبر الجزيرة مباشر الأطراف المعنية السماح للمنظمة الأممية بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري مؤكدًا أنهم يحاولون فتح نقاط عبور جديدة إلى سوريا لإيصالها.

وأكد حق أن المنظمة الأممية بذلت جهدها، لكن تعثر المرور بالطرقات تسبب في تأخر وصول المساعدات لمن يحتاجها.