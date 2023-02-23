مع الهزات الارتدادية.. الجزيرة مباشر تنقل حال متضرري الزلزال في كهرمان مرعش (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر أوضاع المتضررين من الزلزال في أحد المخيمات التي أقامتها هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، بمنطقة أرض المعارض في مدينة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وتجول مراسل الجزيرة مباشر داخل المخيم، وتفقد بعض ساكنيه فأكدوا له أن المكان مجهز تجهيزًا كاملًا، وأن الحكومة التركية لم تدّخر جهدًا في مساعدة المنكوبين على تجاوز آثار الأزمة.

وقال أحد المقيمين بالمخيم للجزيرة مباشر “أنا هنا منذ 17 يومًا، والأوضاع هنا جيدة الحمد لله.. كل شيء مؤمَّن، الأكل واللبس وكل شيء”.

وتابع “نحن الآن بأمان، لكننا ما زلنا نخاف أن نعود إلى منازلنا في الوقت الحالي، رغم أنها لم تنهر، لكننا سننتظر حتى تتوقف الهزات الارتدادية تمامًا بإذن الله”.

وبحسب بيانات نشرتها “آفاد”، فإن 6 آلاف و212 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج في ولاية كهرمان مرعش.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنها نصبت 300 ألف و809 خيام في الولايات المتضررة من الزلزال، مشيرة إلى تواصل عمليات نقل الخيام إلى المنطقة منذ اللحظة الأولى بغية تلبية احتياجات الإيواء للمنكوبين.