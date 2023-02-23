سقوط مروع.. مصرع عامل أثناء هدم مبنى متضرر من الزلزال في حلب (فيديو)

سقط 3 عمال في حلب أثناء هدم مبنى متضرر بسبب الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فتوفي أحدهم وأصيب الآخران بجروح.

ووثقت كاميرا عامل من المبنى المقابل هذا المشهد، حيث سقطوا جميعًا بعد عدة ثوان من رفعهم بطريقة خطيرة للدخول في أحد المباني.

vıdeo #Halep beledıyesının #deprem den hasar gören bır bınanın ındırme çalışmalarını görüntülüyor.

çalışma sırasında bir işci öldu ıkı işci yaralandı.

sımdı bırı galıp allah'ın yazdığı kaderden bahsederse artık kafayı yiyecem pic.twitter.com/ksalq11Juc — sarkis kassargian (سركيس قصارجيان) (@kassargian) February 22, 2023

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن رئيس مجلس مدينة حلب، أنه أثناء محاولة هدم جزء من البناء المتضرر باستخدام آلية “الباكر”، سقط 3 عمال، مما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة آخر، مشيرة إلى أنهم تابعون للمؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية.

ويواصل مجلس مدينة حلب -الواقعة تحت سيطرة النظام السوري- من خلال الورشات الفنية فحص المنازل والأبنية المهددة للسلامة العامة، وإخلاء المتضرر منها من الأهالي، وهدم تلك التي تشكل خطرًا، وفقًا لـ(سانا).

وضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري، بلغت قوة أولهما 7.7 درجات والآخر 7.6 درجات، ثم تلتهما آلاف من الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.