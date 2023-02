هجوم وثناء في يوم عملها الأول.. جدل بشأن تغريدة لمسؤولة مكافحة الإسلاموفوبيا في كندا

أثارت ممثلة الحكومة الكندية لمكافحة الإسلاموفوبيا ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها عددا من التغريدات توثق بداية عملها في المنصب الأول من نوعه في تاريخ كندا.

وغردت أميرة الغوابي، الاثنين، على تويتر بصورتها وهي تحمل بطاقة الهوية الحكومية، وعلقت قائلة “يشرفني أن أبدأ رسميًّا دوري ممثلًا خاصًّا لكندا لمكافحة الإسلاموفوبيا هنا في عاصمة الأمة أوتاوا”.

What an honour it is to officially begin my role as Canada’s Special Representative on Combatting Islamophobia here in the nation's capital, a short car ride from where I grew up in Ottawa’s East end. 1/5 pic.twitter.com/y9EL40kPC9

وأضافت “ساعد العديد من تجارب طفولتي في تشكيل ما أنا عليه اليوم كامرأة مسلمة كندية فخورة، تؤمن بقوة المجتمع في خلق ورعاية التغيير الإيجابي الذي يفيد الجميع، ويطرد أصوات الانقسام والخوف والجهل”.

وتفاعلت جهات حكومية وغير حكومية مع تصريحات أميرة الغوابي، وحظيت تغريداتها باحتفاء كبير من مؤسسات وسياسيين وناشطين كنديين.

وهنأ بوب راي مبعوث كندا الدائم لدى الأمم المتحدة أميرة الغوابي على منصبها الجديد، قائلًا “أتطلع إلى العمل معك على هذه القضية المهمة”.

Looking forward to working with you on this important issue ! https://t.co/QBfla2PpSG

وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين “في أعقاب هجوم لندن الإرهابي، ضغطنا من أجل التغيير، وكان منصب الممثل الخاص المعني بمكافحة الإسلاموفوبيا سياسة مركزية ناضل مجتمعنا من أجلها”.

وأضاف المجلس “نتطلع إلى العمل مع أميرة الغوابي، ومع كل كندي يكافح الإسلاموفوبيا”.

In the aftermath of the London Terror attack, we pushed for change.

The Special Representative on Islamophobia office was a central policy that our community fought for.

We look forward to continuing to work with @AmiraElghawaby and all Canadians to challenge Islamophobia. https://t.co/7EyNAl3Wa8

— NCCM (@nccm) February 20, 2023