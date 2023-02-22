تلميذ يقتل معلمته بالسكين في فرنسا

قُتلت معلمة في مدرسة ببلدة (سان جان دو لوز) في إقليم الباسك جنوب غربي فرنسا بعدما طعنها تلميذ اليوم الأربعاء، في مدرسة ثانوية.

Enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz: un ancien élève de la victime la décrit comme "sympathique" et "juste" https://t.co/pjeNx3KzaA — BFMTV (@BFMTV) February 22, 2023

وذكر موقع إخباري فرنسي في إقليم الباسك الذي أورد النبأ أولًا أن الضحية في الخمسينيات من عمرها، وكان قلبها قد توقف لدى وصول فرق الإسعاف الذين لم يوفّقوا في إنعاشها.

وذكرت صحيفة (سود ويست) أن الضحية مدرّسة لغة إسبانية كانت تعطي درسًا في الصف الأول الثانوي.

Enseignante tuée: la classe politique fait part de son émotion et dénonce un "acte horrible" https://t.co/ZjwntHXgcO pic.twitter.com/1XA93eoKXR — BFMTV (@BFMTV) February 22, 2023

وقالت قناة (بي إف إم) التلفزيونية إن المهاجم أغلق باب الفصل وطعن المعلمة في صدرها، ونقلت القناة عن مصدر قوله إن الصبي أبلغ مدرسًا آخر بعد ذلك أن “صوتًا” أمره بتنفيذ العملية.

وأضافت القناة “أنه الآن رهن الاحتجاز لدى الشرطة”، ولم يتم الكشف عن تفاصيل تتعلق بخلفيته.

“صدمة للأمة”

قال وزير التعليم الفرنسي (باب ندياي) إنه “منزعج للغاية” من وفاة المعلمة، وإنه سيتوجه إلى مكان الحادث.

وقال المتحدث باسم الحكومة “بالكاد أستطيع أن أتخيل الصدمة التي يمثلها هذا على المستوى المحلي، وبشكل عام على نطاق وطني”.

🔴 ALERTE INFO

Professeure tuée: l'élève est sorti de la classe avec l'arme pour se réfugier dans la salle voisine, dans un état calme Le jeune homme aurait indiqué qu'une voix lui avait demandé de commettre ces actes https://t.co/Pzjv6cCnvp pic.twitter.com/IxmkXVc5ku — BFMTV (@BFMTV) February 22, 2023

وفي 13 سبتمبر/أيلول 2022، طعن تلميذ (15 عامًا) معلمة (63 عامًا) في العنق في مدرسة ثانوية في نورماندي في شمال فرنسا، إلا أنها نجت بعد أيام في المستشفى.