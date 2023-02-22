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تلميذ يقتل معلمته بالسكين في فرنسا

سيارة شرطة متوقفة بالقرب من مدرسة في فرنسا (رويترز أرشيف)
22/2/2023-|آخر تحديث: 22/2/202306:43 PM (مكة المكرمة)

قُتلت معلمة في مدرسة ببلدة (سان جان دو لوز) في إقليم الباسك جنوب غربي فرنسا بعدما طعنها تلميذ اليوم الأربعاء، في مدرسة ثانوية.

وذكر موقع إخباري فرنسي في إقليم الباسك الذي أورد النبأ أولًا أن الضحية في الخمسينيات من عمرها، وكان قلبها قد توقف لدى وصول فرق الإسعاف الذين لم يوفّقوا في إنعاشها.

وذكرت صحيفة (سود ويست) أن الضحية مدرّسة لغة إسبانية كانت تعطي درسًا في الصف الأول الثانوي.

وقالت قناة (بي إف إم) التلفزيونية إن المهاجم أغلق باب الفصل وطعن المعلمة في صدرها، ونقلت القناة عن مصدر قوله إن الصبي أبلغ مدرسًا آخر بعد ذلك أن “صوتًا” أمره بتنفيذ العملية.

وأضافت القناة “أنه الآن رهن الاحتجاز لدى الشرطة”، ولم يتم الكشف عن تفاصيل تتعلق بخلفيته.

“صدمة للأمة”

قال وزير التعليم الفرنسي (باب ندياي) إنه “منزعج للغاية” من وفاة المعلمة، وإنه سيتوجه إلى مكان الحادث.

وقال المتحدث باسم الحكومة “بالكاد أستطيع أن أتخيل الصدمة التي يمثلها هذا على المستوى المحلي، وبشكل عام على نطاق وطني”.

وفي 13 سبتمبر/أيلول 2022، طعن تلميذ (15 عامًا) معلمة (63 عامًا) في العنق في مدرسة ثانوية في نورماندي في شمال فرنسا، إلا أنها نجت بعد أيام في المستشفى.

المصدر : الفرنسية