ياسين أقطاي للجزيرة مباشر: شعبية أردوغان ارتفعت بعد الزلزال ولا مجال لتأجيل الانتخابات (فيديو)

قال المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي، إن تعامل الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، زاد من شعبيته.

وأضاف أقطاي في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن الانطباع العام القائم لدى العديد من الأتراك أن أردوغان هو المؤهل للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر مما كانت عليه قبل الزلزال.

وتابع أقطاي أن أردوغان نجح في إعداد البنية التحتية في تركيا، مشيرا إلى أن الأرقام تتحدث عن دوره في بناء مليون و200 ألف وحدة سكنية.

وشدّد أقطاي على أن أردوغان سيفي بوعده، وسيتمكن من بناء 500 ألف وحدة سكنية خلال عام واحد، مؤكدا وجود دعم شعبي وحملات خيرية تساند الخيارات الكبرى لأردوغان في إعادة بناء بيوت للمنكوبين بمواصفات جيدة.

وتعهد أردوغان بإعادة إعمار القرى المدمرة في المناطق التي ضربها الزلزال خلال عام واحد، عقب زيارته للمناطق المتضررة من الزلزال بولاية عثمانية جنوبي البلاد.

وأشار إلى فحص مليون و123 ألف مبنى بالمنطقة، وتبين وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى إما منهارة أو بالغة الضرر أو بحاجة إلى هدم فوري.

وتوعد الرئيس التركي بمحاسبة كل من أهمل أو تسبب في سقوط المنازل.

وحول ما أثير من جدل بخصوص تأجيل الانتخابات وانشغال المجتمع بمكافحة آثار الزلزال، أوضح أقطاي أن أردوغان سبق أن اقترح تقديم الموعد إلى 14 مايو/أيار بدلا من موعدها المحدد في 18 يونيو/حزيران المقبل. وتابع “من الواضح أن الرئيس لا يميل إلى تأجيل الانتخابات، ولكنه قد يتراجع عن فكرة تقديمها بسبب الوضع الجديد”.

وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية التركي أن اللجنة العليا للانتخابات هي المعنية بالبت في هذه القضية، مضيفا أن هناك توجها داخل الحكومة وأحزاب المعارضة بأن يتم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في يونيو/حزيران المقبل.

وقال “من الواضح أن هناك مشكلات كبرى ستعيق سير العملية الانتخابية في المدن العشر المنكوبة”، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات هي من ستحدد آليات طرق التصويت في هذه المناطق من حيث التسجيل وجمع النتائج والإعلان عنها.