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قطر الخيرية تواصل دعم المتضررين من زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

مساعدات مؤسسة قطر الخيرية لضحايا الزلزال (قطر الخيرية)
22/2/2023-|آخر تحديث: 22/2/202310:05 AM (مكة المكرمة)

تواصل مؤسسة (قطر الخيرية) جهودها لإغاثة مكفوليها من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المتضررة من كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وشمالي سوريا.

وتأتي مساعدات المؤسسة القطرية في إطار حملة قطر الخيرية “أغيثوا متضرري الزلزال- تركيا وسوريا” وضمن مبادرتها “رفقاء لرعاية الأطفال والأيتام” عبر العالم.

تجهيز مركز إيواء

وقامت المؤسسة القطرية بتجهيز مركز إيواء مؤقت بمنطقة حران في ولاية شانلي أورفة يتسع لـ100 من أسر الأيتام الذين تضررت منازلهم، كما وفرت مأوى لـ25 أسرة متضررة في أنقرة.

ووزعت قطر الخيرية 150 حقيبة ملابس على أطفال الأسر المتضررة في أورفا بجانب توفير الاحتياجات الأساسية لـ50 أسرة في المناطق المتضررة بتركيا، كما قامت بكفالة 200 يتيم جديد و30 أسرة في مختلف المناطق المتضررة بتركيا.

وتواصل قطر الخيرية متابعة أوضاع المكفولين لتقديم جميع أنواع الدعم لهم عبر فرقها المنتشرة في المناطق التركية المختلفة، حيث تكفل قطر الخيرية أكثر من 6500 شخص في تركيا تضرر منهم أكثر من 4522 مكفولا.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 42 ألفا و310 أشخاص.

وبحسب بيانات نشرتها، فإن 7 آلاف و184 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش قبل أسبوعين.

وتضررت 11 ولاية تركية من الزلزال، وهي كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأديامان وعثمانية وهاطاي وكليس وملاطية وألازيغ.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا كبيرا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر