قطر الخيرية تواصل دعم المتضررين من زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

تواصل مؤسسة (قطر الخيرية) جهودها لإغاثة مكفوليها من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المتضررة من كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وشمالي سوريا.

وتأتي مساعدات المؤسسة القطرية في إطار حملة قطر الخيرية “أغيثوا متضرري الزلزال- تركيا وسوريا” وضمن مبادرتها “رفقاء لرعاية الأطفال والأيتام” عبر العالم.

استمرار جهود المتطوعين مع #قطر_الخيرية لجمع مختلف أنواع التبرعات لإغاثة أخواننا المتضررين في #سوريا و#تركيا

تبرع ولو بالقليل تبرع عيني أو مادي أو بالوقت والجهد يمكن أن يكون سبب لإنقاذ روح 🍃https://t.co/oOAP3KDOxP#عون_و_سند | #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/kqHV1398pq — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) February 21, 2023

تجهيز مركز إيواء

وقامت المؤسسة القطرية بتجهيز مركز إيواء مؤقت بمنطقة حران في ولاية شانلي أورفة يتسع لـ100 من أسر الأيتام الذين تضررت منازلهم، كما وفرت مأوى لـ25 أسرة متضررة في أنقرة.

ووزعت قطر الخيرية 150 حقيبة ملابس على أطفال الأسر المتضررة في أورفا بجانب توفير الاحتياجات الأساسية لـ50 أسرة في المناطق المتضررة بتركيا، كما قامت بكفالة 200 يتيم جديد و30 أسرة في مختلف المناطق المتضررة بتركيا.

حلقة جديدة من برنامج #تفريج_كربة 🎙

"ساهم بإطعام متضرري الزلزال"

عبر إذاعة القرآن الكريم📻

الليلة الثلاثاء 🗓 عند الساعة 8:00 مساءً ⏱

للتبرع و التعهدات المالية أرسل قيمة المبلغ إلى 92124 📲https://t.co/oOAP3KDOxP#قطر_الخيرية | #عون_و_سند | #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/AVaq5ZJKbN — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) February 21, 2023

وتواصل قطر الخيرية متابعة أوضاع المكفولين لتقديم جميع أنواع الدعم لهم عبر فرقها المنتشرة في المناطق التركية المختلفة، حيث تكفل قطر الخيرية أكثر من 6500 شخص في تركيا تضرر منهم أكثر من 4522 مكفولا.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 42 ألفا و310 أشخاص.

جانب من توزيع السلال الغذائية على العوائل المتضررة من الزلزال شمالي سوريا، حيث تم توزيع حوالي 1600 سلة غذائية على العوائل بوزن 15 كغ تحتوي على المواد الأولية للغذاء

إضافة إلى توزيع 3400 سلة معلبات جاهزة للأكل.

للمساهمة: https://t.co/oOAP3KDOxP#قطر_الخيرية | #متضرري_الزلزال pic.twitter.com/rWhky0J09p — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) February 21, 2023

وبحسب بيانات نشرتها، فإن 7 آلاف و184 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش قبل أسبوعين.

وتضررت 11 ولاية تركية من الزلزال، وهي كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأديامان وعثمانية وهاطاي وكليس وملاطية وألازيغ.

آفاد التركية تنصب أكثر من 300 ألف خيمة في مناطق #الزلزال https://t.co/Ay0OpQHYot pic.twitter.com/XsvmEdLiOD — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 21, 2023

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا كبيرا.