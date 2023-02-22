خبير يشرح أسباب وقوع زلازل جديدة في تركيا واحتمالات حدوث موجات تسونامي (فيديو)

قال دوغان كلافات مدير المركز الإقليمي لرصد الزلازل “كانديلي” إن الزلزال الذي ضرب، أول أمس الاثنين، منطقة هاطاي بقوة 6.4 على مقياس ريختر، يمثل استمرارا للزلزال القوي الذي ضرب الشمال التركي بداية الشهر الجاري جراء النشاط الذي شهده صدع الأناضول الشمالي.

وأضاف كلافات خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن ما وقع بالأمس هو مجرد تصدعات فرعية للتصدع الرئيسي الذي شهدته تركيا في 6 من فبراير/شباط الجاري.

وقال “هناك قسم كبير من الطاقة تم تحويله إلى المناطق المجاورة على مستوى القشرة الأرضية، وجراء الاحتكاك بين الصفائح الجيولوجية وقع الزلزال الأخيرفي محيط مدينة هاطاي”.

وأعلن والي هاطاي ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا الولاية، أول أمس الاثنين، إلى 6 قتلى ونحو 300 جريح.

وأخرجت فرق البحث والإنقاذ جثامين 3 مواطنين من تحت الأنقاض، قضوا خلال محاولتهم إخراج أغراض من منزلهم المتضرر من الزلزال السابق.

كما أعلنت بلدية هاطاي انهيار مبان عدة وجزء من مبنى البلدية جراء الزلزالين اللذين تبِعتهما هزات أرضية بلغ مجموعها 32 هزة ارتدادية، حسب مرصد الزلازل الوطني في إسطنبول.

واعتبر خبير الزلازل التركي أن زلزال أول أمس الاثنين يظل أمرا طبيعيا، لأن “صدع شمال الأناضول ممتد جغرافيا والهزات الارتدادية ستأتي تباعا للهزة الرئيسية، وتختلف من حيث الحجم والقوة”.

وتوقع مدير المركز الإقليمي لرصد الزلازل “كانديلي” أن تشهد تركيا زلازل أخرى لأنها توجد في منطقة زلزالية نشطة.

وقال “منطقة البحر المتوسط باتجاه الشمال ستشهد هزات زلزالية وارتدادية تتفاوت درجاتها بين قوية ومتوسطة، وقد يصحبها موجات تسونامي”.

وأضاف أن المركز الإقليمي لرصد وتقييم الزلازل وتسونامي في تركيا يقوم منذ عام 2017 بتقديم أبحاث عن إمكانية حدوث تسونامي مع كل هزة زلزالية أو الارتدادات التي تليها.

وتابع أن الدراسات الجيولوجية المقدمة على مستوى مراكز البحث في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر مرمرة، أكدت هذا الفرضية، وأن هناك قاعدة علمية معتمدة باحتمالية حدوث فيضانات تسونامي عقب الزلازل في المناطق المحاذية للبحر.