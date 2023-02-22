تركيا.. اتهامات للمعارضة بإجهاض خطة حكومية سابقة لإعادة بناء المباني القديمة في هاطاي

أعاد الزلزال الذي ضرب ولاية هاطاي، يوم الاثنين، إلى الواجهة وقوف المعارضة التركية ضد مشروع حكومي لإعادة بناء المباني القديمة.

واتضح أن مشروعات التحول الحضري المخطط تنفيذها في الولاية تم حظرها من قِبل حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يتولى رئاسة البلدية في الولاية.

ندفع الثمن الآن

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية أدلى بها، يوم الثلاثاء، عقب زيارته للمناطق المتضررة جراء الزلزال بولاية عثمانية جنوبي البلاد “خرج علينا رئيس بلدية أضنة التابع لحزب الشعب الجمهوري وهو يقول: نحن ضد التحول الحضري، وأقول له: التحول الحضري أمر لا غنى عنه، ونحن ندفع ثمن ذلك الآن”.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي تغريدة سابقة لرئيس بلدية هاطاي لطفي صاواش، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، مرفقة بصور مظاهرة في المدينة ضد المشروع الذي أعلنته الحكومة آنذاك لإعادة بناء المباني القديمة، خلال حملة الدعاية للانتخابات المحلية في مارس/آذار 2019.

في ١٤ مارس / آذار ٢٠١٩، يقود رئيس بلدية هاطاي، لطفي صاواش، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري مظاهرة في المدينة ضد المشروع الذي أعلنته الحكومة آنذاك لإعادة بناء المباني القديمة.. ونجحوا في إلغاء المشروع عبر القضاء وتحريض سكان المدينة ضده.. معظم تلك المباني انهارت على ساكنيها.. https://t.co/3KLrS0mU9l — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) February 19, 2023

وفي التغريدة، شكر رئيس البلدية سكان إحدى مناطق الولاية قائلًا “أشكر السكان الذين ظلوا ينتظروننا حتى هذه الساعة من الليل على الرغم من الطقس البارد. سنقضي على المظالم في مشروع التحول الحضري المفروض على الحي. في هذا التحول، سنكون إلى جانب الناس، وليس إلى جانب الريع”.

وخلال المظاهرة، أشاد رئيس بلدية هاطاي بمقاول البناء الذي بنى المنطقة التي دمرها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من الشهر الجاري، قائلًا “إنه مبنى شيّدته غرفة المهندسين المعماريين السابقة لدينا. صديقنا هذا هو شخص مثالي حقًّا. ربما فعل ذلك وفقًا للظروف، وفقًا للوائح الزلزال”.

فضيحة معارضة تركيا

في 14 مارس 2019

يقود رئيس بلدية هاطاي لطفي صاواش

عضو حزب الشعب الجمهوري مظاهرة في المدينة ضد مشروع أعلنته الحكومة آنذاك لإعادة بناء المباني القديمة

ونجحوا في إلغاء المشروع عبر القضاء وتحريض سكان المدينة ضده معظم تلك المباني انهارت على ساكنيها@Hamza_tekin2023 https://t.co/1pii0gWAEV — مكافح عيال زايدⓂ️ (@yamensama) February 21, 2023

وكشفت مواقع إعلامية تركية منها موقع جريدة يني أكيت (Yeniakit) كيف منع حزب الشعب الجمهوري مشروعات التحول الحضري المخطط تنفيذها في هاطاي، التي كانت الأكثر تضررًا من الزلزال.

وقبل سنوات، اتخذت الحكومة التركية خطوة نحو التحول الحضري في هاطاي، وهي واحدة من أكثر المحافظات تضررًا من الزلزال، بحسب الجريدة.

ونظم رئيس البلدية مظاهرة ضد مشروع التحول الحضري، وأبلغ المواطنين أن المشروع مفروض من الحكومة عليهم.

وأثار وعد حكمت خاتون أوغلو، الذي كان مرشحًا لرئاسة بلدية أنطاكيا في ولاية هاطاي عام 2019 بعنوان “لا للتحول الحضري”، ردودًا كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة دفنة بولاية هاطاي في جنوبي تركيا، أمس الاثنين.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجات على مقياس ريختر، ومصرع 6 أشخاص، وإصابة 294 آخرين بينهم 18 بحالة خطيرة جراء الزلزال.

ويأتي الزلزال الجديد في هاطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية كهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات، وطال تأثيرهما الشمال السوري، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.