“الحجاب والمهاجرون أدوات احتلال”.. تفاعل واسع بعد قرار بإعادة محاكمة المتطرف الفرنسي إريك زمور

تفاعل فرنسيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام محلية، عن أمر القضاء بإعادة محاكمة السياسي المتطرف إريك زمور، بشأن تصريحات أطلقها عام 2019 هاجم خلالها المهاجرين والإسلام.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن رئيس حزب “استرداد فرنسا” والمرشح الرئاسي السابق إريك زمور، سيعرض على المحكمة من جديد، بسبب خطاب ألقاه عام 2019، تحدث خلاله عن احتلال المهاجرين الأفارقة لفرنسا، والسعي نحو أسلمة الشارع الفرنسي.

ونقلت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن محكمة النقض بباريس، أنها أمرت بإلغاء حكم البراءة الذي صدر بحق زمور عام 2021، وإعادة محاكمته.

وعبّر مغردون عبر تويتر عن ارتياحهم الشديد، مشيرين إلى أنه على المحكمة إدانة زمور بسبب تصريحاته العنصرية التي يطلقها بشكل متواصل، والتي لا تندرج ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير.

Le boug parle h24 des délinquants mais il est H24 au tribunal https://t.co/OiDYd99ema — Zizou (@Zizouuu42) February 21, 2023

وأشادت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية عبر تويتر، بقرار محكمة النقض، مؤكدة أنها ستكون حاضرة في جلسات الاستئناف من أجل محاربة العنصرية والكراهية.

La #LDH est particulièrement satisfaite de la décision de la Cour de cassation concernant les propos d'Eric #Zemmour lors de la "convention de la droite" et sera à nouveau présente à l'audience de la cour d'appel pour combattre le racisme et la haine.

➤ https://t.co/ZcE7dWOWgW pic.twitter.com/F96OGBZg4P — LDH France (@LDH_Fr) February 22, 2023

بالمقابل، استنكر مغردون آخرون من أنصار اليمين المتطرف، إسقاط حكم البراءة بحق زمور، متهمين القضاء بالخضوع للضغوط السياسية وعدم الإنصاف.

une honte !!!! il a raison https://t.co/vKJCT1jggq — 🇫🇷Cerise76 (@cerise76000) February 21, 2023

وجاء خطاب زمور خلال مؤتمر اتفاق اليمين، الذي نظمته النائبة السابقة عن التجمع الوطني، ماريون مارشال التي انضمت بعد ذلك إلى حزب زمور.

يذكر أن زمور سبق أن مني بهزيمة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة.

وخلال حملته الانتخابية، وعد زمور بإنهاء الهجرة وإلغاء حق لمّ شمل الأسر واللجوء إلى طرد المهاجرين غير النظاميين وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الأوربيين.