“إهانة دبلوماسية وعدم احترام “.. الاتحاد الأوربي يعُد ترحيل إسرائيل نائبة في البرلمان “مخيبا للآمال”

قال الاتحاد الأوربي إن توقيف إسرائيل نائبة إسبانية في البرلمان الأوربي وصلت في رحلة رسمية إلى الأراضي الفلسطينية وترحيلها أمس الثلاثاء “مخيب للآمال ومستغرَب”.

وكتبت النائبة في البرلمان الأوربي (آنا ميراندا) على تويتر أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية في حقها كان إهانة دبلوماسية، وأظهر عدم احترام للهيئة التشريعية في الاتحاد الأوربي.

ووصلت آنا ميراندا، مساء الاثنين، إلى مطار بن غوريون -الذي ينبغي الدخول عبره للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة- مع أعضاء آخرين في وفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع فلسطين.

وقالت (آنا ميراندا) النائبة في البرلمان الأوربي “لم تسمح لي إسرائيل بالدخول”، وأرسلتها في أول رحلة متجهة إلى مدريد في ساعة مبكرة صباح أمس الثلاثاء.

Our delegation, including @anamirandapaz was specifically told last week that we would be allowed to enter Israel for this mission. https://t.co/IruWvNVDtz

— Grace O'Sullivan MEP (@GraceOSllvn) February 21, 2023