أمريكا تعيد 77 قطعة أثرية منهوبة إلى اليمن

أعادت الولايات المتحدة 77 قطعة أثرية منهوبة إلى عهدة السلطات اليمنية، مشيرة إلى أنه سيتم الاحتفاظ بهذه الكنوز مؤقتا في متحف في واشنطن بموجب اتفاق مع الحكومة اليمنية.

وقال المدعي العام الفدرالي في نيويورك بريون بيس في بيان إن القطع الأثرية هي “64 رأسا حجريا منحوتا، و11 صفحة مخطوطة من المصحف، ووعاء منقوش من البرونز، وشاهدة جنائزية من ثقافات معين القبلية في مرتفعات شمال غربي اليمن، ويرجع تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد”.

وأصدر المدعي العام بيانه أمس الثلاثاء، بالاشتراك مع وزارتي الأمن الداخلي والخارجية ومؤسسة سميثسونيان التي تضم نحو 20 متحفا في الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، فإن الرؤوس الحجرية المنحوتة البالغ عددها 64 رأسا صودرت في الولايات المتحدة في إطار اتفاقية إقرار بالذنب أبرمها مُهرّب آثار يُدعى موسى خولي -ويُعرف أيضا باسم “موريس” خولي- مع القضاء الأمريكي في 2012.

ونقل البيان عن السفير اليمني لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي تعبيره عن “امتنانه العميق” للسلطات الأمريكية.

وأضاف الحضرمي “أعرب عن تقديري الكبير لمتحف سميثسونيان الوطني للفن الآسيوي على موافقته على الاحتفاظ مؤقتا بهذه الآثار إلى أن تتم إعادتها بالكامل إلى اليمن في المستقبل”.

ووقّعت الحكومة اليمنية مع متحف سيثسونيان في واشنطن اتفاقا يحتفظ به الأخير بهذه القطع لمدة عامين “قابلة للتجديد بناء على طلب اليمن”.

ونفذت السلطات القضائية في ولاية نيويورك، خلال السنوات الماضية، حملة واسعة لاستعادة آثار نُهبت من أنحاء العالم، وحطت رحالها في متاحف المدينة ومعارضها.

وفي عامي 2020 و2021، أعادت الولايات المتحدة 700 قطعة أثرية على الأقل إلى 14 دولة، من بينها مصر والعراق واليونان وإيطاليا وكمبوديا والهند وباكستان.

ومنذ أكثر من 8 سنوات، تدور في اليمن حرب أهلية حصدت أرواح مئات الآلاف، وأغرقت أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية في واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم.