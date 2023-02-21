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بعد اعتكاف الأم عند القبر.. شيخ يمني يعفو عن قاتل ابنه قبل ساعات من تنفيذ القصاص (فيديو)

شيخ يمني يعفو عن قاتل ابنه (مواقع التواصل)
21/2/2023-|آخر تحديث: 21/2/202304:59 PM (مكة المكرمة)

عفا شيخ قبلي بمحافظة مأرب اليمنية، عن قاتل ابنه، بعد اعتكاف والدة الجاني على قبر المجني عليه، ومناشدات واسعة بالعفو عنه، وذلك أمام جمع من القبائل ومسؤولي النيابة.

وأعلن الشيخ عبد الله القحاطي الجناحي المرادي، العفو عن الشاب ربيع علي الدماسي قاتل نجل الشيخ القحاطي (صدام) أمام جمع من القبائل والوجهاء ومسؤولي النيابة.

وتنازل الشيخ القحاطي عن حقه في القصاص من قاتل ابنه، الذي كان من المقرر تنفيذ حكم القصاص فيه أمس الاثنين.

ووسط حضور جمع غفير من شيوخ القبائل والأعيان في مأرب، قال الشيخ اليمني في فيديو متداول إنه عفا عن الشاب الذي قتل ابنه “لوجه الله الكريم”.

وخلال تجمع أمام نيابة مأرب الاستئنافية أعلن الشيخ القحاطي، العفو عن قاتل ابنه، وذلك بحضور القاضي عارف المخلافي رئيس النيابة ومشايخ مراد ومشايخ من أبناء عدد من المحافظات.

وقادت شخصيات قبلية وقيادات شعبية بالمحافظة، جهودًا لدى الشيخ القحاطي للعفو عن القاتل، خلال الأيام الماضية.

وكان الشاب ربيع الدماسي قد أقدم عمدًا على قتل زميله وصديقه صدام القحاطي، وكان يوم أمس الاثنين موعد تنفيذ حكم القصاص في الدماسي قبل أن يعفو ولي الدم عنه.

وقوبلت القضية بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تداول صور تظهر أم الجاني (ربيع) وهي معتكفة جوار قبر الضحية (صدام).

ومنذ أيام، ترابط والدة الجاني قرب قبر المجني عليه، وتناشد الشيخ القحاطي وتطلب من قبائل آل جناح ومراد العفو عن ابنها، ليستجيب للمناشدات، ويعفو عنه.

وأظهر مقطع فيديو عددا من وجهاء قبائل المنطقة وهم في طريقهم إلى مكان الخيمة التي ترابط فيها الأم قرب قبر المجني عليه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل