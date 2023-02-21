بعد اعتكاف الأم عند القبر.. شيخ يمني يعفو عن قاتل ابنه قبل ساعات من تنفيذ القصاص (فيديو)

عفا شيخ قبلي بمحافظة مأرب اليمنية، عن قاتل ابنه، بعد اعتكاف والدة الجاني على قبر المجني عليه، ومناشدات واسعة بالعفو عنه، وذلك أمام جمع من القبائل ومسؤولي النيابة.

وأعلن الشيخ عبد الله القحاطي الجناحي المرادي، العفو عن الشاب ربيع علي الدماسي قاتل نجل الشيخ القحاطي (صدام) أمام جمع من القبائل والوجهاء ومسؤولي النيابة.

لحظة الوصول إلى ام ربيع وزف إليها البشرا من مشائخ مراد ورفعها من المقبرة pic.twitter.com/aV5aTzh4Il — عبدالله بن عبود الشريف (@bdallhbnbwdals1) February 20, 2023

وتنازل الشيخ القحاطي عن حقه في القصاص من قاتل ابنه، الذي كان من المقرر تنفيذ حكم القصاص فيه أمس الاثنين.

ووسط حضور جمع غفير من شيوخ القبائل والأعيان في مأرب، قال الشيخ اليمني في فيديو متداول إنه عفا عن الشاب الذي قتل ابنه “لوجه الله الكريم”.

#مأرب

ام ربيع علي الدماسي غداً موعد قصاص ابنها وتجلس منذ أيام على قبر القتيل باكية تناشد ابوه الشيخ عبدالله القحاطي بالعفو لوجه الله تعالى

يا الله انك ترحم ضعفها وتجبر خاطرها وتكفكف دموعها وتفرحها بالعفو عن ابنها pic.twitter.com/m0BNSKhX9M — عبدالله بن عبود الشريف (@bdallhbnbwdals1) February 19, 2023

وخلال تجمع أمام نيابة مأرب الاستئنافية أعلن الشيخ القحاطي، العفو عن قاتل ابنه، وذلك بحضور القاضي عارف المخلافي رئيس النيابة ومشايخ مراد ومشايخ من أبناء عدد من المحافظات.

وقادت شخصيات قبلية وقيادات شعبية بالمحافظة، جهودًا لدى الشيخ القحاطي للعفو عن القاتل، خلال الأيام الماضية.

#مأرب شاهد لحظة سماح وعفو الشيخ عبدالله القحاطي عن قاتل ابنه لوجه الله الكريم بيض الله وجهه وعوضه ربي بكل خير pic.twitter.com/sqSBf7CtTP — عبدالله بن عبود الشريف (@bdallhbnbwdals1) February 20, 2023

وكان الشاب ربيع الدماسي قد أقدم عمدًا على قتل زميله وصديقه صدام القحاطي، وكان يوم أمس الاثنين موعد تنفيذ حكم القصاص في الدماسي قبل أن يعفو ولي الدم عنه.

وقوبلت القضية بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تداول صور تظهر أم الجاني (ربيع) وهي معتكفة جوار قبر الضحية (صدام).

ونعم وسبعة انعام صح ألسنتكم ونسأل الله ان يلين قلب أولياء الدم pic.twitter.com/1AfTqPLm5j — عبدالله بن عبود الشريف (@bdallhbnbwdals1) February 19, 2023

ومنذ أيام، ترابط والدة الجاني قرب قبر المجني عليه، وتناشد الشيخ القحاطي وتطلب من قبائل آل جناح ومراد العفو عن ابنها، ليستجيب للمناشدات، ويعفو عنه.

وأظهر مقطع فيديو عددا من وجهاء قبائل المنطقة وهم في طريقهم إلى مكان الخيمة التي ترابط فيها الأم قرب قبر المجني عليه.