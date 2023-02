“قلبي نشف وعيوني”.. مسن سوري يبكي 20 شخصا من عائلته فقدهم في الزلزال (فيديو)

تستمر القصص المؤلمة في التناقل بعد مرور 15 يومًا على زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا المُدمّر، الذي فقد فيه الآلاف ذويهم وأسرهم ومنازلهم.

ونقل فريق (ملهم التطوعي) قصة عجوز من شمال سوريا عبّر عن ألمه في مقطع فيديو، لفقدان أبنائه في الزلزال، وهو يجلس بالقرب من حفيده في المستشفى.

انفرطت دموع العجوز وهو يقول بحرقة للكاميرا “عن مين بدي أحكي عن الأب ولا الأولاد لي ماتوا”، وقال إنه فقدَ 20 شخصًا من أسرته.

وحاول مصور الفيديو من الفريق التطوعي مواساة الشيخ بالقول “طوّل بالك الحمد لله على كل حال”، ليجيب “قلبي نشف وعيوني نشفت”، في إشارة إلى كثرة البكاء من شدة الألم الذي اعتصر جوارحه.

أكثر ما يقهر الأجداد، هم الأحفاد والأولاد..

أحد المتضررين من الزلزال، فقد 20 شخص من عائلته ويصف شعوره في هذا الفيديو.

One of those affected by the earthquake lost 20 people from his family and describes his feeling in this video.#زلزال_سوريا pic.twitter.com/yfRQqGLYZb

— Molham Team | فريق ملهم التطوعي (@molhamteam) February 19, 2023