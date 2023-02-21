ضيف يفر من أمام الكاميرا على الهواء لحظة وقوع زلزال هاطاي ومصوِّر يصرخ محذرا السكان (فيديو)

باغت زلزال ولاية هاطاي التركية الجديد، ليل الاثنين، مراسلًا وضيفه على الهواء مباشرة، واضطرهما للركض خارج المبنى خوفًا على حياتهما.

وكان مراسل قناة (بينغو) التركية يجري مقابلة مع النائب عن حزب الحركة القومية في المدينة لطفي كاشيكشي، في مخزن لتجميع المساعدات لصالح متضرري الزلزال.

وكان البرلماني التركي يتحدث عن قدوم مئات المتضررين يوميًا لتلقي ما يحتاجونه من مساعدات، وأنه يؤدي ما بوسعه لتلبية حاجياتهم.

وأطلق الضيف العنان لساقيه ليختفي فجأة من أمام الكاميرا بسرعة قصوى، فارًا إلى خارج المخزن الشاسع الذي انقطعت عنه الكهرباء.

ولحق المراسل بضيفه دون أن ينسى إحاطة مشاهديه على الهواء مباشرة بما يجري، وقال “مشاهدينا الأعزاء، يحدث هنا زلزال جديد، هاطاي تهتز بقوة”.

لم يكن مراسل قناة (بينغو) الوحيد الذي كان يؤدي عمله خلال اهتزاز الأرض تحت قدميه بعد 15 يومًا من الزلزال المرعب الذي أودى بحياة أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، فقد وثق مصوِّر آخر لحظات الزلزال.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه سيارة وهي تتحرك من مكانها من شدة الزلزال، كان المصور يقول إن زلزالًا جديدًا يضرب هاطاي، ثم بدأ بالصراخ مرددا “ابتعدوا عن المباني”.

ومساء الاثنين، ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر ولاية هاطاي جنوبي تركيا ما أدى إلى مصرع 6 وإصابة العشرات بينهم حالات حرجة.

ويُعَد الزلزال الجديد هو الأكثر شدة منذ زلزال 6 فبراير/ شباط الجاري الذي خلّف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا.