انهيار قسم من مبنى ولاية هاطاي التركية جراء الزلزال (فيديو)

انهار قسم من مبنى ولاية هاطاي التركية، أمس الاثنين، بسبب زلزال ضرب الولاية بقوة 6.4 درجات، بعد تعرضه لأضرار من زلزال سابق.

وذكر مراسل وكالة الأناضول أن قسمًا من مبنى الولاية انهار بعد زلزال ضرب منطقة ديفني قرب مدينة أنطاكيا مركز ولاية هاطاي.

وأوضح أن هذا القسم تعرض لأضرار كبيرة من هزات أرضية سابقة وقعت قبل أسبوعين بالمنطقة، ومع الزلزال الجديد لم يستطع المقاومة أكثر ليسقط أرضًا.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات أمس الاثنين منطقة ديفني بولاية هاطاي التركية (جنوب)، الساعة 20.04.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجات على مقياس ريختر عقب الزلزال.

وأشار بيان صادر عن “آفاد” اليوم الثلاثاء، إلى وفاة 6 أشخاص جراء الزلزال في هاطاي، وإصابة 294 شخصًا بينهم 18 بحالة خطيرة، وفقًا لمعلومات من وزارة الصحة.

ولفتت إلى إرسال 6 آلاف خيمة ليلًا إلى المنطقة من أجل المواطنين، مؤكدًة استمرار إرسال الخيام على مدى اليوم جوًا وبرًا.

ويأتي الزلزال الجديد في هاطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية كهرمان مرعش التركية بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.