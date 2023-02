شاهد: انطلاق صفارات الإنذار في كييف خلال زيارة بايدن

دوّت إنذارات أنظمة الدفاع الجوي، اليوم الاثنين، خلال الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، لكن لم ترد تقارير عن ضربات صاروخية أو جوية من روسيا.

وكان بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخرجان من كنيسة مكثوا فيها بضع دقائق، عندما دوّت صفارات الإنذار من دون أن تسبّب ذعرا.

ووصل بايدن إلى كييف في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا، قبل أيام من الذكرى الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/شباط 2022.

وأفاد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أبلغت موسكو بشأن زيارة بايدن الخاطفة لأوكرانيا “قبل ساعات” من حصولها.

President Biden and President Zelenskyy outside St. Michael's Cathedral in Kyiv during Biden's surprise visit to Ukraine.

It's first time in modern history that a US president has entered a war zone where there is not an active American military presence. https://t.co/aBoINlMytr pic.twitter.com/lqIW0BDS0m

— NBC News (@NBCNews) February 20, 2023