قطر.. بدء شحن 1400 بيت متنقل لصالح متضرري الزلزال في تركيا (صور)

أعلنت السفارة التركية في قطر، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال شحن 1400 بيت متنقل عبر 6 سفن لإرسالها إلى تركيا لصالح متضرري الزلزال.

وقال سفير أنقرة في الدوحة مصطفى كوكصو لوكالة الأناضول “سيتم اليوم الاثنين تحميل مجموعة جديدة من البيوت المتنقلة عبر 6 سفن، وسيبلغ عددها 1400 بعد تحميلها اليوم وغدا”.

وذكر كوكصو أن “السفارة تواصل تعاونها مع صندوق قطر للتنمية (حكومي) لإيصال مجموع البيوت المتنقلة كاملة في أقرب وقت”.

وأعلنت قطر تخصيص 10 آلاف منزل متنقل لإرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال، تضمنت الدفعة الأولى منها 306 بيوت مجهزة بالكامل للمعيشة.

نواصل إرسال 10 آلاف منزل متنقل، "كابينة"، التي تبرعت بها قطر لمنكوبي الزلزال في بلدنا، وستبحر اليوم من قطر نحو تركيا سفنية جديدة محمولة بالكابينات. نقدم شكرنا لصندوق قطر للتنمية @qatar_fund على دعمهم لبلدنا في هذه الظروف الصعبة. 🇶🇦🇹🇷 pic.twitter.com/rwpjxKXumF — Türkiye in Qatar (@TC_DohaBE) February 20, 2023

وأشار السفير التركي بالدوحة إلى أن “عدد الطائرات القطرية التي تحمل مساعدات عاجلة لتركيا بلغت حتى الآن 40 طائرة”.

وسيّرت قطر، اليوم الاثنين، 3 طائرات عسكرية تحمل مساعدات إنسانية جمعتها السفارة التركية لديها لصالح متضرري الزلزال في تركيا.

وذكرت السفارة التركية عبر حسابها في تويتر أن الطائرات الثلاث من طراز (C-17) ستُنزل حمولتها في قاعدة إنجرليك بولاية أضنة التركية.

ولفتت إلى أن “المساعدات شملت 90 مرحاضا متنقلا و25 مولّدا كهربائيا تبرّع بها قطريون”، ومساعدات مقدمة من جمعية “قطر الخيرية” (غير حكومية) تشمل خياما شتوية وأسرّة وبطانيات.

وفي تصريح سابق، قال السفير التركي لدى قطر إن السفارة “استقبلت على مدى 8 أيام 400 طن من المساعدات لصالح متضرري الزلزال”.

في إطار الجسر الجوي لنقل الاحتياجات العاجلة لمتضرري الزلزال، انطلقت ٣ طائرات من طراز C-17 التابعة للقوات المسلحة القطرية نحو قاعدة إنجرليك الجوية، تحمل على متنها ٩٠ دورة مياه متنقلة و٢٥ مولدًا كهربائيًا تبرع به إخواننا القطريون. لن ننسى أبدًا هذا التضامن القطري في وقت الشدة.🇶🇦🇹🇷 pic.twitter.com/7NlXsqSYG3 — Türkiye in Qatar (@TC_DohaBE) February 20, 2023

وأوضح كوكصو أن هذه المساعدات “تبرّع بها مواطنون قطريون ومقيمون في قطر (من جنسيات مختلفة) ضمن حملة أطلقتها السفارة بين 8 و15 فبراير/شباط الجاري”.

ومنذ الساعات الأولى للزلزال، أطلقت قطر جسرا جويا يشمل مساعدات طارئة وفريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي “لخويا”.

في حين تتوزع الفرق الميدانية للهلال الأحمر القطري و”قطر الخيرية” في المناطق المنكوبة عبر فرقهما الإغاثية التي تسهم في أعمال البحث والإنقاذ منذ اليوم الأول للكارثة.