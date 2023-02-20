شمعة تتسبب في حريق كنيسة أثرية بمصر وكاميرا مراقبة توثق لحظة اندلاعه (شاهد)

شبّ حريق هائل بكنيسة السيدة العذراء، عصر يوم أمس الأحد، في قرية أُسكُر التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة المصرية، من دون تسجيل أيّ خسائر في الأرواح.

وأكد المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، في بيانٍ صدر عن “مطرانية أطفيح”، أن الحريق نشب نتيجة “شمعة” تركها أحد المصلين.

وتداول ناشطون صورًا ومقاطع فيديو وثقت لحظة اندلاع الحريق الذي تسبب في أضرار بالكنيسة، ووثقته إحدى كاميرات المراقبة.

وذكر البيان الرسمي للكنيسة، أن أجهزة الدولة والمحافظة وأهل القرية سارعوا للتعامل مع الحريق، وأكد أنه نشب نتيجة شمعة، استنادًا لعملية تفريغ الكاميرات.

وقال أسقف أطفيح والصف، أنبا زوسيما، في تصريح متلفز يوم أمس، إن دخان الحريق تسبب في اختناق البعض لحظة فتح أبواب الكنيسة بعد الحريق وإنه تم إسعافهم، مشيرًا إلى أن النيران امتدت إلى أجزاء من الكنيسة وأحرقت الجزء الشمالي منها.

وتعد كنيسة السيدة العذراء بأطفيح أثرية، إذ ترجع إلى القرن الرابع الميلادي وبها معمودية وبئر أثري، وتم تجديدها في أواخر القرن الـ18.

وكان أحدث تجديد للكنيسة قد تم على يد أسقف أطفيح، الأنبا زوسيما، في شهر أغسطس/ آب من عام 2022، وفقًا لصحيفة محلية.