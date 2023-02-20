خسْف تحت مستوى الأرض يقسم قرية تركية بالكامل إلى نصفين جراء الزلزال (فيديو)

شرخ كبير أصاب قرية تركية فقسمها إلى نصفين من أولها إلى آخرها، لكن الغريب في هذا الشق -الذي من أجله توجهّت كاميرا الجزيرة مباشر إلى هناك- أنه حدث معه خسْف في الأرض.

والخسف يعني نزول شيء ما على الأرض إلى باطن الأرض، وهو ما حدث في قرية ديمير كوبرو بولاية طاهاي التركية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين، إذ انشقت الأرض إلى جزأين أحدهما هبط عن السطح بفارق 3 أمتار.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر كيف انخفضت الأرض ثلاثة أمتار إلى الأسفل حتى أغرقت البيوت وغاصت جميعها في باطن الأرض بسبب هذا الشق الذي قسم القرية بكاملها.

ولقرب النهر منها، غمرت المياه بيوت القرية، وأظهرت الكاميرا ندبة كبيرة جرت بين هذه البيوت والفارق بين جانبي الشق حيث بات هناك مجرى جديد للنهر.

وأغرقت المياه المتعلقات الشخصية والمنازل التي استيقظ أهلها على الزلزال الكبير لكنهم عندما حاولوا الخروج فوجئوا أن البيوت هبطت بالكامل داخل الأرض.

وضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات بالإضافة إلى آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.