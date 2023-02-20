حملة أمريكية لمقاطعة رحلات تشجيع الشباب اليهود على الهجرة لفلسطين

طالب أمريكيون بمقاطعة وإلغاء مشروع “حق الولادة” الممول من الحكومة الإسرائيلية ومنظمات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يشجع الشباب اليهودي الأمريكي على الهجرة والاستقرار في “إسرائيل”.

ويسعى المشروع لتبرير سياسات الفصل العنصري والجرائم اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

ووقع أكثر من ألفي مواطن أمريكي على الحملة التي أطلقتها منظمة “كود بينك”، بهدف جمع 5000 توقيع ضد تمويل هذه الزيارات.

وأشارت الحملة إلى “سياسات القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، وحملات المداهمة والعنف والرقابة والتفجيرات المميتة على يد إسرائيل منذ بداية النكبة عام 1948”.

وأوضحت الحملة أن رحلة “حق الولادة” التي تنظم في الجامعات الأمريكية هي رحلة مجانية إلى “إسرائيل” لمدة 10 أيام، تخفي عن الزوار حقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون.

وأشارت إلى أن هدف الحملة التي أطلقت عليها اسم حملة “مقاطعة حق المولد” هو الضغط على الصندوق القومي اليهودي، والصندوق اليهودي المتحد في شيكاغو، للتوقف عن النشاط في الجامعات الأمريكية وإيقاف تمويل هذه الزيارات.

وبينت أن رحلات “حق الولادة” تمحو تاريخ فلسطين والفلسطينيين وتستبعد حقيقة وجود الاحتلال كليًا من الزيارة، مشيرة إلى أن منظمي رحلات “حق الولادة” متواطئون بشدة مع الاحتلال، ويشجعون الشباب اليهود على الهجرة إلى “إسرائيل” والاستقرار فيها، بينما يُحرم الفلسطينيون باستمرار من حق العودة.

وعلى مدار أكثر من عشرين عاماً، منحت منظمة غير ربحية تُدعى “بيرث رايت إسرائيل” ما يقرب من 700000 شاب يهودي رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى الأراضي المحتلة، في محاولة “لتعزيز هوية يهودية مميزة وإقامة علاقة عاطفية مع إسرائيل”. وأصبحت الرحلات، التي تمولها الحكومة الإسرائيلية جزئيًا، بمثابة طقوس مرور لليهود الأمريكيين.