الاحتلال يصيب فلسطينياً ويعتقل 10 آخرين في الضفة الغربية

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً بالرصاص الحي خلال مواجهات، اليوم، واعتقل 10 فلسطينيين آخرين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوة إسرائيلية خلال اقتحامها مدينة نابلس، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي ونحو 20 آخرين بحالات اختناق.

وبحسب المصادر، داهمت قوات الاحتلال منزل أسير فلسطيني في نابلس وأبلغت عائلته عزمها هدم المنزل، وضرورة إخلاء محتوياته بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار في 11 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت عدة منازل سكنية في مدن نابلس وبيت لحم ورام الله وجنين والخليل بدعوى ملاحقة مطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.