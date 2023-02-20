“بجرة قلم”.. وزير مصري يعدّل سعر البيض في معرض للأغذية ويثير انتقادات ساخرة (فيديو)

بخط يده وأمام الكاميرات، عدّل وزير التنمية المحلية المصري اللواء هشام آمنة سعر طبق البيض إلى 85 جنيهًا بدلًا من 95 جنيهًا، وذلك خلال جولته بمعارض “أهلا رمضان” في محافظة البحيرة شمالي البلاد، مما أثار موجة استياء وسخرية عبر منصات التواصل.

وكان الوزير يتفقد معرضًا للسلع الغذائية الأساسية المخفضة بمدينة دمنهور وسلسلة معارض أخرى قبيل شهر رمضان ضمن مبادرات تهدف إلى توفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن كواهل المواطنين، بحسب وسائل إعلام محلية.

شاطرين في البيض والفراخ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يعدّل سعر طبق البيض بنفسه في معرض أهلاً رمضان بتخفيض ١٠ جنيه. وكانت مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" قد أعلنت عن تخفيض في سعر الفرخة المتبلة بقيمة ١٠ جنيه. pic.twitter.com/WW79TVmjGQ — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) February 20, 2023

وفي الوقت الذي عدّل فيه الوزير سعر كرتونة البيض بفارق 10 جنيهات (الدولار= أكثر من 30 جنيها) بعدما تضاعف بشكل جنوني خلال أشهر قليلة حتى وصل إلى أكثر من 110 جنيهات اليوم، سخر مدوّنون مما اعتبروه استخفافًا بالأزمة واختزالًا للحل في مجرد جرة قلم أمام عدسات الصحافة، على حد تعبيرهم.

وحسب وكالة بلومبرغ، تسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الماضية في ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أكثر من 20%.

وهكذا حل اللواء / هشام آمنة- وزيرالتنمية المحلية-

مشكلة ارتفاع الاسعار … بجرة قلم pic.twitter.com/XKMyt55CNH — Mohammed Sobhi Sultan (@nicesobhi2975) February 19, 2023

ومع انخفاض قيمة الجنيه المصري في الآونة الأخيرة وكسر الدولار حاجز 30 جنيهًا للمرة الأولى في التاريخ، يسيطر القلق والترقب على الأسرة المصرية؛ إذ يعزز انخفاض العملة تآكل القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

في المقابل، تسعى الحكومة لامتصاص الصدمات الاقتصادية بإجراءات يرى بعض المراقبين أنها غير كافية، وقد تدفع بالبلاد إلى أوضاع قاسية.

خلال جولته بمعارض أهلًا رمضان.. وزير التنمية المحلية #اللواء هشام آمنة يعدل سعر طبق البيض من 95 لـ85 جنيهًا الحل بسيط#شادي_جاهين pic.twitter.com/CH56yh8xLT — شادي جاهين (@shady___jahyn) February 20, 2023

وذكر تقرير سابق لصحيفة (نيويورك تايمز) أن ارتفاع معدل التضخم في مصر أدى إلى أن يصبح شراء سلعة بسيطة مثل البيض، نوعًا من الرفاهية، كما أصبح شراء اللحوم أمرًا بعيد المنال من الكثيرين.

ولفت التقرير إلى تطور خطير ينذر بتلاشي الطبقة المتوسطة من المجتمع خلال وقت قريب، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أفراد من الطبقة الوسطى مثقلين بالرسوم المدرسية والنفقات الطبية، أن الأمور أصبحت تنفلت من أيديهم.