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“بجرة قلم”.. وزير مصري يعدّل سعر البيض في معرض للأغذية ويثير انتقادات ساخرة (فيديو)

20/2/2023

بخط يده وأمام الكاميرات، عدّل وزير التنمية المحلية المصري اللواء هشام آمنة سعر طبق البيض إلى 85 جنيهًا بدلًا من 95 جنيهًا، وذلك خلال جولته بمعارض “أهلا رمضان” في محافظة البحيرة شمالي البلاد، مما أثار موجة استياء وسخرية عبر منصات التواصل.

وكان الوزير يتفقد معرضًا للسلع الغذائية الأساسية المخفضة بمدينة دمنهور وسلسلة معارض أخرى قبيل شهر رمضان ضمن مبادرات تهدف إلى توفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن كواهل المواطنين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي الوقت الذي عدّل فيه الوزير سعر كرتونة البيض بفارق 10 جنيهات (الدولار= أكثر من 30 جنيها) بعدما تضاعف بشكل جنوني خلال أشهر قليلة حتى وصل إلى أكثر من 110 جنيهات اليوم، سخر مدوّنون مما اعتبروه استخفافًا بالأزمة واختزالًا للحل في مجرد جرة قلم أمام عدسات الصحافة، على حد تعبيرهم.

وحسب وكالة بلومبرغ، تسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الماضية في ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أكثر من 20%.

ومع انخفاض قيمة الجنيه المصري في الآونة الأخيرة وكسر الدولار حاجز 30 جنيهًا للمرة الأولى في التاريخ، يسيطر القلق والترقب على الأسرة المصرية؛ إذ يعزز انخفاض العملة تآكل القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

في المقابل، تسعى الحكومة لامتصاص الصدمات الاقتصادية بإجراءات يرى بعض المراقبين أنها غير كافية، وقد تدفع بالبلاد إلى أوضاع قاسية.

وذكر تقرير سابق لصحيفة (نيويورك تايمز) أن ارتفاع معدل التضخم في مصر أدى إلى أن يصبح شراء سلعة بسيطة مثل البيض، نوعًا من الرفاهية، كما أصبح شراء اللحوم أمرًا بعيد المنال من الكثيرين.

ولفت التقرير إلى تطور خطير ينذر بتلاشي الطبقة المتوسطة من المجتمع خلال وقت قريب، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أفراد من الطبقة الوسطى مثقلين بالرسوم المدرسية والنفقات الطبية، أن الأمور أصبحت تنفلت من أيديهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل