الناتو يرسل مساكن مؤقتة لمتضرري الزلزال في تركيا

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، انطلاق سفينة من إيطاليا تحمل دفعة أولى من منازل متنقلة خصصها الحلف للإسهام في إيواء المتضررين من الزلزال في تركيا.

ولفت الناتو في بيان، أمس الأحد، إلى أن السفينة انطلقت من ميناء تارانتو، وعلى متنها 600 منزل متنقل من أصل أكثر من ألف منزل مجهّز قرر الحلف إرسالها إلى تركيا، مؤكدًا أنه يهدف إلى توفير مأوى مؤقت لنحو 4 آلاف شخص على الأقل من خلال تلك المنازل المتنقلة.​​​​​​​

ومن المتوقع أن تصل الحاويات إلى مدينة إسكندرون الساحلية التركية في مقاطعة هاطاي الأسبوع المقبل، بحسب البيان.

وزار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أنقرة والمنطقة المنكوبة في جنوب تركيا، يوم الخميس الماضي، واعدًا بمزيد من الدعم.

#NATO stands with #Türkiye: the Alliance is setting up temporary housing for thousands of people displaced by the #TurkeyEarthquake, and will use strategic airlift to transport tens of thousands of tents. pic.twitter.com/xV0bqPmjXI

