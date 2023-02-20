الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي لاستجوابه

قالت‭‭ ‬‬‬حركة النهضة -وهي أحد أكبر أحزاب المعارضة- إن الشرطة استدعت راشد الغنوشي زعيم الحركة، لاستجوابه غدا، وذلك بعدما أججت موجة اعتقالات استهدفت منتقدين بارزين للرئيس قيس سعيد، مخاوف المعارضة بشأن الحقوق والحريات.

وقالت المتحدثة باسم “النهضة” زينب البراهمي، اليوم الاثنين، إن الشرطة لم تكشف عن سبب التحقيق مع الغنوشي.

وخضع الغنوشي للاستجواب عدة مرات العام الماضي بتهم شملت تمويل مشاريع لحركة النهضة و”المساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا”، وهي تهم قالت الحركة إنها ملفقة ولا أساس لها.

ولعبت الحركة دورا قياديا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة بعد ثورة عام 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى تونس. ولم يصدر قرار باحتجاز الغنوشي في القضايا التي جرى التحقيق فيها معه.

وسيطر سعّيد على معظم السلطات في تونس عام 2021 وأصدر قرارا بحل البرلمان واتجه للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور، في خطوات ندد بها منتقدوه بمن فيهم حزب النهضة ووصفوها بأنها انقلاب.

ويقول الرئيس إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى وتفشي الفساد بين النخبة السياسية، ووصف خصومه بأنهم خونة وحمّلهم مسؤولية مشاكل تونس الاقتصادية والسياسية.

واعتقلت الشرطة، هذا الشهر، عدة شخصيات بارزة منها نور الدين البحيري القيادي في النهضة ونور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك إف إم، بالإضافة إلى رجل أعمال نافذ وقاضيين.