استغرقت أياما.. شابة فرنسية تقود شاحنة إلى تركيا لمساعدة منكوبي الزلزال (شاهد)

قادت شابة فرنسية تدعى غلفيم زنغين (24 عامًا)، شاحنتها إلى تركيا لتقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين.

وبعد سماع أنباء عن الزلزالين، انطلقت الشابة وهي مواطنة فرنسية ذات أصل تركي، في رحلة من مدينة ليون الفرنسية باتجاه ولاية كهرمان مرعش، مركز الزلزال في جنوب تركيا.

24-year-old French woman Gulfem Zengin drove her truck to Türkiye to deliver aid to the earthquake victims

وسافرت الشابة من ليون إلى كابيكولي، نقطة العبور الحدودية التركية في ولاية أدرنة على الحدود بين تركيا وبلغاريا، ووصلت إلى كهرمان مرعش السبت وقدمت مساعدتها بالتنسيق مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وقد شملت تلك المساعدة أطعمة وملابس وأدوية وأغذية للحيوانات الأليفة جمعها بعض الرعايا الفرنسيين المولودين لمهاجرين أتراك. وأكملت كابيكولي رحلتها التي بلغت حوالي 4300 كيلومتر في أربعة أيام، وليس لها أقارب أو أصدقاء في كهرمان مرعش.

وقالت الشابة من أمام الأنقاض وسط كهرمان مرعش “شعرت بالسوء والحزن الشديد عندما رأيت الأخبار المتعلقة بالكارثة. جميع أصدقائي وأفراد عائلتي بكوا من أجل تركيا بعد الزلزال”.

24-year-old trucker Gulfem Zengin drove 4,300 km from Lyon in France to the #TurkeyEarthquake epicentre of #Kahramanmaras to deliver aid.

Gulfem is a French citizen born to Turkish immigrants.

