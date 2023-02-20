أردوغان يتعهد من هاطاي ببناء 136 ألف شقة لمتضرري الزلزال خلال عام (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن سلطات بلاده وفرت المأوى حتى اليوم لمليون و684 ألفا من المواطنين المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

وأكد أردوغان عقب قيامه بجولة في المناطق المتضررة من الزلزال في ولاية هاطاي المنكوبة أنهم يهدفون في المرحلة الأولى إلى تخصيص 100 ألف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال، مع إمكانية رفع العدد إلى 200 ألف إذا اقتضى الأمر.

وأفاد بأنه سيتم نقل 65 ألف منزل سابق التجهيز إلى ولاية كهرمان مرعش قريبا لإيواء المنكوبين.

عاجل | الرئيس التركي: سيتم نقل 65 ألف منزل مسبق التجهيز إلى ولاية #كهرمان_مرعش قريبا لإيواء المنكوبين#أردوغان #زلزال_ترکیا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 20, 2023

وأضاف “في غضون عام واحد، سيُنقل المواطنون القاطنون في الخيام والمنازل سابقة التجهيز إلى شقق دائمة”، حسب وكالة الأناضول الرسمية.

وأشار إلى إنقاذ 114 ألفا و834 شخصا من تحت الأنقاض حتى اليوم، موضحا أن أعمال تحديد حجم الأضرار على وشك الانتهاء في مناطق الزلزال.

وتعهّد أردوغان بمباشرة بناء 3 آلاف و750 شقة في ولاية إيلازيغ، وألفين و500 في أضنة، و250 شقة في كيليس، بدءا من مارس/آذار المقبل.

كما تعهّد بالبدء خلال الشهر نفسه ببناء 40 ألفا و426 شقة في ولاية هاطاي، و45 ألفا و67 في كهرمان مرعش، و25 ألفا و882 في أديامان، و18 ألفا و544 في غازي عنتاب.

#شاهد | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي يزوران ولاية هاطاي التي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب الزلازل التي ضربت ولايات جنوبيّ #تركيا ⁧#زلازل_تركيا

⁩ ⁦#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/7QGzfzGSQY — TRT عربي (@TRTArabi) February 20, 2023

وفي ما يتعلق بأعمال إزالة الأنقاض بمناطق الزلزال، كشف الرئيس التركي عن إزالة أنقاض أكثر من 71 ألف وحدة سكنية مستقلة ضمن نحو 21 ألف مبنى منهار بشكل كامل في سائر مناطق الزلزال.

كما تم إجلاء سكان 412 ألف وحدة سكنية ضمن 118 ألف مبنى منهار أو يتوجب هدمه بشكل عاجل أو به أضرار كبيرة، حسب ما أعلن أردوغان.

وعن الدمار الذي طال بعض الأماكن التاريخية في هاطاي، شدّد أردوغان على أن الدولة ستعيد بناء تلك الصروح الحضارية، خاصة مبنى جمعية هاطاي، وفقا لشكلها الأصلي، وسترمّم ما تضرَّر منها.

أردوغان: متفائلون ومتأكدون من إمكانياتنا وطاقاتنا، لدينا خبرة واسعة تؤهّلنا لإعادة الولايات المنكوبة بسبب الزلازل إلى ما كانت عليه ⁧#زلازل_تركيا

⁩ ⁦#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/9rQV4UiELI — TRT عربي (@TRTArabi) February 20, 2023

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج جنوبي البلاد إلى 41 ألفا و156 قتيلا.

وأكد رئيس “أفاد” يونس سيزار، في مؤتمر صحفي، وقوع 6 آلاف و414 هزة ارتدادية حتى الآن، مشددا على أنهم حظروا على السكان دخول المباني المتضررة بشدة التي يجب هدمها بسرعة.​​​​​​​