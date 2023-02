جميع الجرائم في أيام الأربعاء والضحايا فوق السبعين.. ألمانيا تعتقل “قاتل المسنّات”

بعد تكرار غير معتاد لحوادث قتل نساء مسنّات في منطقة ريفية بألمانيا، ألقت الشرطة القبض على شاب ثلاثيني يشتبه في أنه متورط في عمليات القتل التي وقعت كلها في أيام “أربعاء”.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الأربعاء، إنه تم اعتقال الشخص، الذي يشتبه في أنه قتل العديد من النساء المسنّات بمدينة “شفايبيش هال” في ألمانيا.

وقالت الشرطة ومكتب النائب العام إنهما سيعلقان على الأمر في مؤتمر صحفي.

#BREAKING: Male suspect arrested in Schwäbisch Hall serial killer case; German police say 31-year-old Serbian man is accused of having killed at least three elderly women in area form 2020 to 2022 https://t.co/ygmTOrKbAJ

