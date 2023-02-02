جميع الجرائم في أيام الأربعاء والضحايا فوق السبعين.. ألمانيا تعتقل “قاتل المسنّات”

بعد تكرار غير معتاد لحوادث قتل نساء مسنّات في منطقة ريفية بألمانيا، ألقت الشرطة القبض على شاب ثلاثيني يشتبه في أنه متورط في عمليات القتل التي وقعت كلها في أيام “أربعاء”.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الأربعاء، إنه تم اعتقال الشخص، الذي يشتبه في أنه قتل العديد من النساء المسنّات بمدينة “شفايبيش هال” في ألمانيا.

وقالت الشرطة ومكتب النائب العام إنهما سيعلقان على الأمر في مؤتمر صحفي.

#BREAKING: Male suspect arrested in Schwäbisch Hall serial killer case; German police say 31-year-old Serbian man is accused of having killed at least three elderly women in area form 2020 to 2022 https://t.co/ygmTOrKbAJ — I.E.N. (@BreakingIEN) February 1, 2023

وكان قد عثر الأسبوع الماضي على جثة امرأة عجوز عمرها 89 عامًا، في مدينة (ميشيلباخ آن دير بيلز) في شقتها.

كما أعادت الشرطة فحص سبب وفاة امرأة أخرى عمرها 77 عامًا في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي.

وقد عُثر على جثة المرأة في شقتها في شفايبيش هال، بالقرب من مدينة شتوتغارت، وتفترض الشرطة أن كلتا السيدتين قُتلتا.

ولم يتضح أيضا تفسير سبب وفاة امرأة عمرها 94 عامًا، عُثر على جثتها في شفايبيش هال، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بالقرب من شقة المرأة القتيلة ذات الـ77 عامًا، حتى وقت قريب.

German police nab suspected serial killer who targeted seniors https://t.co/qhoJZiNpdr — THE POLITICAL HEDGE (@politicalHEDGE) February 1, 2023

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن مصدر شرطي قوله إن تكرار عمليات القتل في هذه المنطقة الريفية هو أمر غير معتاد، مؤكدًا أن الضحايا كنّ دائمًا من النساء المسنّات وأن الحوادث وقعت كلها في أيام الأربعاء.

وحدد محققون أوجه تشابه في القضايا الثلاث. وكانت الضحايا كلهن نساء مسنّات من نفس المنطقة.

ووفقًا لأحدث البيانات التي توصلت إليها الشرطة الألمانية، فإن المشتبه فيه الذي ألقي عليه القبض في مسكنه الذي يبعد 150 مترًا عن موقع الجريمتين الأوليين، مواطن صربي يعيش في ألمانيا مع زوجته وطفليه. لكنه لم يتحدث عن دوافعه إلى هذه الجرائم التي يُتّهم بارتكابها.