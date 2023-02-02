تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 2 فبراير/ شباط 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 2 فبراير/ شباط 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

بغداد

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية العراقي ونظيره السعودي.

باريس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

لقاء بين الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو.

غزة

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة تنظمها الحركة النسائية في حركة حماس لنصـرة الأسيرات بسجون الاحتلال.

تونس

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة أمام وزارة العدل دعت إليها حركة النهضة تنديدًا باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض.

الرباط

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء المغربي ونظيره الإسباني.

إدلب

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة في مدينة إدلب تحت عنوان “41 عامًا على ذكرى مجزرة حماة” إبان حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد.

السودان

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

دعوات إلى التظاهر طلبًا لمجانية التعليم وتضامنًا مع قضايا المعلمين.

الخرطوم

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لخبير الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان رضوان نويصر.

الدوحة

15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

جولة للجزيرة مباشر في مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية.

إدلب

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

اثنا عشر شتاء قارسا.. الجزيرة مباشر ترصد تأثير المنخفض الجوي في النازحين بريف إدلب الشمالي.

نيويورك

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في العراق تليها مشاورات مغلقة للمجلس حول الموضوع نفسه.

لندن

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة أمام وزارة الداخلية احتجاجًا على اختفاء الأطفال اللاجئين وما يسميه المتظاهرون “الإهمال المؤسساتي”.