تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 2 فبراير/ شباط 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الخميس 2 فبراير/ شباط 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
بغداد
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية العراقي ونظيره السعودي.
باريس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
لقاء بين الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو.
غزة
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة تنظمها الحركة النسائية في حركة حماس لنصـرة الأسيرات بسجون الاحتلال.
تونس
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة أمام وزارة العدل دعت إليها حركة النهضة تنديدًا باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض.
الرباط
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء المغربي ونظيره الإسباني.
إدلب
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وقفة في مدينة إدلب تحت عنوان “41 عامًا على ذكرى مجزرة حماة” إبان حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد.
السودان
15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
دعوات إلى التظاهر طلبًا لمجانية التعليم وتضامنًا مع قضايا المعلمين.
الخرطوم
15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لخبير الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان رضوان نويصر.
الدوحة
15:30 بتوقيت مكة المكرمة.
جولة للجزيرة مباشر في مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية.
إدلب
17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
اثنا عشر شتاء قارسا.. الجزيرة مباشر ترصد تأثير المنخفض الجوي في النازحين بريف إدلب الشمالي.
نيويورك
18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في العراق تليها مشاورات مغلقة للمجلس حول الموضوع نفسه.
لندن
20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة أمام وزارة الداخلية احتجاجًا على اختفاء الأطفال اللاجئين وما يسميه المتظاهرون “الإهمال المؤسساتي”.