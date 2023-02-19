الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في باب العامود بالقدس ويعتقل 5 أطفال (فيديو)

وثق ناشطون على منصات التواصل اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين بمنطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة، وآخرين حاولوا الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين بينهم 5 قاصرين أحدهم لا يتجاوز عمره 13 عامًا، أمس السبت، في المنطقة ذاتها.

شاهد| اقتحام قوات الاحتلال منطقة باب العامود بالقدس المحتلة أثناء احتفال المقدسيين بذكرى الإسراء والمعراج ومحاولة إفساد وتعكير الأجواء. pic.twitter.com/laAvI3QYP6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 18, 2023

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اعتدت على المعتقلين، وإن شرطة الاحتلال منعت أي تجمعات للفلسطينيين في منطقة باب العامود منذ صباح أمس السبت.

ويحيي الفلسطينيون سنويًّا ذكرى الإسراء والمعراج في باحات المسجد الأقصى المبارك باحتفال مركزي، لكنه ألغي هذا العام بسبب الأوضاع الأمنية في القدس والضفة الغربية.

ومنذ بداية العام الجاري، تشهد مدينة القدس وضواحيها توترًا كبيرًا، حيث زادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ممارساتها بحق الفلسطينيين بالمدينة، حسب جمعيات حقوقية.

#عاجل قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من منطقة باب العامود بالقدس pic.twitter.com/8TSfOfDtIp — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 18, 2023

تغطية صحفية: "لحظة اعتقال مستعربين لطفل في منطقة باب العامود بالقدس". pic.twitter.com/9RSSZ8BZIh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 18, 2023

وفي السياق، يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال خطوات “العصيان” الجماعي ضد إدارة السجون، لليوم الرابع على التوالي، ردًّا على إعلانها البدء بتطبيق إجراءات أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للتضييق عليهم.