حكم يتعرض للمطاردة والضرب من لاعبات خلال مباراة كرة قدم (فيديو)

تعرض حكم للمطاردة والاعتداء بالضرب على أيدي لاعبات كرة القدم خلال مباراة بين فريقي “موتيما بيمبي” و”مازيمبي” بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما رفض حكم المباراة منح ركلة جزاء مستحقة لفريق “موتيما بيمبي” الذي كان مهزوما في المباراة بنتيجة (1-5)، مما أثار غضب لاعبات الفريق الخاسر، وشرعن في مطاردة الحكم إلى خارج رقعة الملعب ومحاولة الاعتداء عليه.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حكم المباراة وهو يحاول الفرار من اللاعبات اللاتي قمن بمطاردته والاعتداء عليه في مشهد فوضوي.

واستمرت المطاردة حتى أمسكت اللاعبات بالحكم خارج حدود الملعب ليبدأن في ضربه ولكمه بشدة، وسط تدخل من أعضاء الجهاز الفني للفريق.