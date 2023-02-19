قتلى وجرحى في عدوان إسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق (فيديو)

أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية بمقتل 5 أشخاص على الأقل بينهم عسكري وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق ومحيطها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأكد الإعلام الرسمي السوري وقوع “عدوان إسرائيلي على أبنية سكنية” في دمشق، واستهدف القصف بشكل رئيسي حي كفرسوسة في جنوب غرب دمشق والذي يعد من الأحياء الراقية في العاصمة السورية وتوجد فيه مقرات عسكرية واستخباراتية وأفرع أمنية تابعة للنظام.

ونشر التلفزيون السوري صوراً تظهر تضرر عدد من الأبنية بشدة واندلاع نيران جراء القصف.

مراسل الاخبارية السورية علي معلا: أضرار مادية كبيرة في عدد من الأبنية السكنية وارتقاء عدد من الشهداء واصابة آخرين في كفرسوسة بالعاصمة #دمشق جراء العدو١ن الإسرائيلي. pic.twitter.com/Ro6407aHD2 — الأحداث السورية 🇸🇾🗨 (@Syriaevents) February 18, 2023

وأفاد مصدر طبي في مستشفى المواساة بدمشق بوصول ما لا يقل عن 6 أشخاص من حي كفر سوسة إلى المشفى بسبب العدوان وإصابتهم بجروح بالرأس والأطراف ويتم تقديم العلاجات اللازمة لهم، بحسب مصادر رسمية.

أدى العـ.دوان كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم عسكري واصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية

في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها. — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 18, 2023

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي عن إسرائيل التي شنّت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله.

وفي بداية شهر يناير/ كانون الثاني، قٌتل أربعة أشخاص بينهم جنديان سوريان جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ووضعه خارج الخدمة لساعات، لتكون المرة الثانية التي يخرج فيها من الخدمة منذ يونيو/حزيران 2022، حين أدى قصف إسرائيلي إلى تعليق كل الرحلات لنحو أسبوعين.