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قتلى وجرحى في عدوان إسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق (فيديو)

جانب من آثار القصف الذي لحق بأحد المباني بكفر سوسة جراء القصف الإسرائيلي (سانا)
19/2/2023-|آخر تحديث: 19/2/202303:13 AM (مكة المكرمة)

أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية بمقتل 5 أشخاص على الأقل بينهم عسكري وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق ومحيطها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأكد الإعلام الرسمي السوري وقوع “عدوان إسرائيلي على أبنية سكنية” في دمشق، واستهدف القصف بشكل رئيسي حي كفرسوسة في جنوب غرب دمشق والذي يعد من الأحياء الراقية في العاصمة السورية وتوجد فيه مقرات عسكرية واستخباراتية وأفرع أمنية تابعة للنظام.

ونشر التلفزيون السوري صوراً تظهر تضرر عدد من الأبنية بشدة واندلاع نيران جراء القصف.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى المواساة بدمشق بوصول ما لا يقل عن 6 أشخاص من حي كفر سوسة إلى المشفى بسبب العدوان وإصابتهم بجروح بالرأس والأطراف ويتم تقديم العلاجات اللازمة لهم، بحسب مصادر رسمية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي عن إسرائيل التي شنّت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله.

وفي بداية شهر يناير/ كانون الثاني، قٌتل أربعة أشخاص بينهم جنديان سوريان جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ووضعه خارج الخدمة لساعات، لتكون المرة الثانية التي يخرج فيها من الخدمة منذ يونيو/حزيران 2022، حين أدى قصف إسرائيلي إلى تعليق كل الرحلات لنحو أسبوعين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع إلكترونية