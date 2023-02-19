السودان يرسل طائرة مساعدات إلى تركيا لمواجهة آثار الزلزال (شاهد)

أرسل السودان طائرة مساعدات إنسانية إلى تركيا لمواجهة آثار الزلزال، تحتوي على 20 ألف بطانية وألفي خيمة.

وفي تصريحات إعلامية له بمطار الخرطوم، اليوم، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن قوات الدعم السريع تسهم بإرسال طائرة مساعدات لتركيا، ولكنها باسم جميع الشعب السوداني في كل ولاياته.

وقال حميدتي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني “الخيام والبطانيات نقدمها إلى أهلنا في تركيا، وهم أهل خير وسباقون للخير، ومنظماتهم الإنسانية موجودة في السودان وتقدّم المساعدات الإنسانية إلى المستضعفين”، مشددا في الوقت ذاته على أن “الدعم لتركيا لن يتوقف”.

وأشار إلى أن “هناك مساعدات أخرى في طور التجهيز، ولو هناك حاجة نحن مستعدون لإرسال أي عدد من الجنود لمساندة تركيا”.

وتابع حميدتي “حاولنا إرسال مساعدات إلى سوريا لكن لم نجد الطريقة الممكنة لتوصيلها”.

وتُعَد هذه الطائرة هي الثانية من السودان لتركيا، سبقتها أخرى أعلن إرسالها الجيش السوداني، حيث تحتوي على مواد إيواء ودعم طبي، كما أوفدت الخرطوم فريق بحث إلى مناطق الزلزال المنكوبة للإسهام في مهمة إنقاذ الضحايا.

ومن مطار الخرطوم، عبّر السفير التركي إسماعيل تشوبان أوغلو عن شكره للسودان حكومة وشعبا في دعم متضرري الزلزال، وقال “نحن اليوم هنا لإرسال شحنة مساعدات تضم 20 ألف بطانية وألفي خيمة كمرحلة أولى”.

وأوضح تشوبان أوغلو أن الألفي خيمة “ربما تلبي احتياجات أكثر من 20 ألف مواطن تركي تضررت منازلهم في مناطق الزلزال”.

وقال السفير التركي “إخواننا السودانيون ساندونا بجسد واحد، وكثيرون منهم قدّموا كل ما عندهم من أموال، وهناك سودانيات قدّمن ذهبهن مساهمة لمتضرري الزلزال”.

وفي 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.