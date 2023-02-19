البرهان: الحرب في جنوب السودان لم تجلب سوى الخراب (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن اتفاق جوبا للسلام سيسمح بتعاون أوسع وبتنسيق أكبر بين شمال السودان وجنوبه، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق بصيغته المعدلة حتى تحقيق السلام.

وعبّر البرهان، اليوم الأحد، عن امتنانه لكل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق جوبا، مشيرا إلى أن الحرب في جنوب السودان لم تتسبب إلا في الخراب والدمار.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البرهان على هامش حفل توقيع الحكومة وأطراف السلام على المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان، بمشاركة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، راعي الاتفاق.

وأضاف البرهان خلال الحفل الذي عُقد في جوبا بحضور ممثلين عن الإمارات وتشاد ومصر والسعودية “نؤكد التزامنا الصارم بتنفيذ مخرجات ورشة تقييم اتفاق جوبا للسلام، كما نؤكد أن المصفوفة الجديدة ستشكل دفعة قوية لتنفيذ ما تبقى من تنفيذ الاتفاق”.

وتابع “نريد إيقاف الحروب سواء كانت داخلية أو بين الدول، فالقتال لا يمكن أن يجلب السلام”. ‬

ويأمل السودانيون أن يشكل الاتفاق بداية لنهاية ستة عقود من الحروب الأهلية التي حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص، وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.

البرهان يصل جوبا للمشاركة في احتفال التوقيع على المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان#سونا #السودان pic.twitter.com/MWpzI3grxI — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 19, 2023

وجاء اتفاق جوبا للسلام عام 2020، عقب مفاوضات استمرت 10 أشهر في عاصمة جنوب السودان، وشارك فيه عدد من الحركات المسلحة، أبرزها الحركة الشعبية، وحركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، إضافة إلى مجموعات غير مسلحة تشمل مسارات الوسط والشرق والشمال.

وتلخصت أبرز بنود الاتفاق في إيقاف الحرب، وجبر الضرر، واحترام التعدد الديني والثقافي، والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

كما نص الاتفاق على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان صيغة حكم ذاتي، حُددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات التي اتُّفق على أن تستند إلى دستورعام 1973.