الأمم المتحدة: 8.8 ملايين شخص تضرروا بسبب كارثة الزلزال في سوريا

قالت مسؤولة بالأمم المتحدة إن 8.8 ملايين شخص تضرروا بسبب كارثة الزلزال في سوريا.

وذكرت نجاة رشدي نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، في تغريدة لها على موقع تويتر: “من المتوقع أن تحتاج الأغلبية إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية”.

وأضافت: “الأمم المتحدة ملتزمة تماما ببذل المزيد من الجهود لمساعدة جميع السوريين”.

وشكا نشطاء وعمال إغاثة في مناطق سيطرة المعارضة شمالي غرب سوريا، من نقص مساعدات الأمم المتحدة في الأيام التي أعقبت الزلزالين المدمرين في السادس من فبراير/شباط الحالي.

وخلال زيارة إلى المنطقة، أقر مارتن غريفيث، منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، بأن المنظمة فشلت في مساعدة الضحايا في مناطق سيطرة المعارضة شمالي غرب البلاد.

At the #Türkiye–#Syria border today.

We have so far failed the people in north-west Syria.

They rightly feel abandoned. Looking for international help that hasn’t arrived.

My duty and our obligation is to correct this failure as fast as we can.

That’s my focus now.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 12, 2023