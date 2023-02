أمريكا تحذر الصين من تكرار حادث المنطاد.. وبيجين: كفاكم هستيريا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لقاء مباشرا مع وانغ يي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبيجين توترا بعدما أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن أبلغ وانغ، أمس السبت في ميونخ بألمانيا، أن حادث المنطاد “يجب ألا يتكرر أبدا”، وحذره من “تداعيات وعواقب” على الصين إذا تبين أنها قدّمت “دعما ماديا” إلى روسيا في حربها على أوكرانيا، أو ساعدتها في الالتفاف على العقوبات الغربية.

من جهته، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحفيين، طالبا عدم كشف اسمه، إن الاجتماع الذي عُقد بعيدا عن وسائل الإعلام، استمر نحو الساعة وكان “صريحا ومباشرا”.

Just met with the PRC’s top diplomat, Wang Yi. I condemned the incursion of the PRC surveillance balloon and stressed it must never happen again. I warned China against providing materiel support to Russia. I also emphasized the importance of keeping open lines of communication.

وفي بيجين، أوردت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) بعد الاجتماع أن وانغ يي أكد لوزير الخارجية الأمريكي أن العلاقات بين البلدين تضررت بسبب طريقة تعامل واشنطن مع حادث المنطاد.

وقالت إن وانغ يي “أوضح موقف الصين الرسمي بشأن ما يسمى حادث المنطاد، وحض الجانب الأمريكي على تغيير المسار وإصلاح الضرر الذي تسبب فيه الاستخدام المفرط للقوة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة”.

وجاء الاجتماع بعد أن أرجأ وزير الخارجية الأمريكي زيارة نادرة إلى بيجين في أوائل فبراير/شباط، بسبب الحادث.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “أوضح وزير الخارجية له أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها، وأن برنامج مناطيد المراقبة الصيني على ارتفاعات عالية قد كُشف أمام أعين العالم”.

إلا أن بلينكن عاد وأكد مجددا لوانغ يي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى “نزاع” مع الصين أو “حرب باردة جديدة”، وأن واشنطن تنوي إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع بيجين رغم خلافاتهما.

U.S. Secretary of State Antony Blinken told China's top diplomat Wang Yi that the violation of American airspace by a Chinese balloon can never happen again. He also said Wang did not apologize for the incident during their meeting https://t.co/navdXzA6Wg pic.twitter.com/kmeOP9bEr2

— Reuters (@Reuters) February 19, 2023