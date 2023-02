أطباء بلا حدود تدعو إلى زيادة “عاجلة” لمساعدات شمال غربي سوريا

دعت منظمة (أطباء بلا حدود) إلى زيادة المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا “بشكل عاجل” بالتزامن مع وصول قافلة حمّلتها بخيام للنازحين والمشردين إلى المنطقة المنكوبة جراء الزلزال المدمر.

ومنذ وقوع الزلزال، في السادس من الشهر الجاري، أثار إيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق غضبا واسعا خصوصا مع تأخر وصول قوافل الأمم المتحدة وضعف إمداداتها.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان “ندعو إلى زيادة الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل، لأنها حاليا لا تنسجم حتى مع حجم (ما كانت عليه) قبل وقوع الزلزال”.

وأشارت إلى أنه “في الأيام العشرة التي أعقبت الزلزال، كان عدد الشاحنات التي عبرت إلى شمال غربي سوريا أقل من معدلها الأسبوعي في عام 2022”.

ودخلت، اليوم الأحد، 14 شاحنة لمنظمة أطباء بلا حدود، محملة بـ1269 خيمة، ومستلزمات لمواجهة البرد لنازحين وعائلات شردها الزلزال، عبر معبر الحمام في منطقة عفرين، الذي بدأ العمل به في عام 2018.

وكانت المنظمة قد استنفدت مخزونها في إدلب بعد وقوع الزلزال، عبر تقديم نحو 12 طنا و4 آلاف متر مكعب من المعدات الجراحية والأدوية إلى مستشفيات إدلب.

وقال رئيس بعثة المنظمة إلى سوريا حكيم خالدي في البيان “أفرغنا مخزون الطوارئ لدينا خلال ثلاثة أيام، إلا أننا لم نر أي دعم من الخارج. المساعدات تأتي بكميات ضئيلة في الوقت الحالي”.

ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال غربي البلاد، التي طالها الزلزال، أكثر من 4 ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين، ويعتمد 90% منهم على المساعدات الإنسانية.

إلا أنه بعد وقوع الزلزال، تأخرت مساعدات الأمم المتحدة بالدخول إليها 4 أيام، ولم تصل بداية سوى كميات محدودة جدا منها.

"Our neighbours on the upper floors threw their kids down for us to catch them. Everyone was throwing their kids to safety."

Aisha, MSF midwife supervisor in Azaz, northwest #Syria shares her experience in the aftermath of the #earthquakes ⬇️https://t.co/bHYPWMOJRq

— MSF International (@MSF) February 18, 2023