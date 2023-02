وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو يعلن العثور على جثته تحت الأنقاض

قال وكيل أعمال اللاعب الغاني (كريستيان أتسو)، اليوم السبت، إنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال (راد أوزون محمد) وكيل أعمال اللاعب للصحفيين في هاطاي حيث تم العثور على جثة جناح تشيلسي السابق “عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض، في الوقت الحالي، يتم إزالة المزيد من الأنقاض، وتم العثور على هاتفه”.

ونعى نادي (هاتاي سبور) التركي اللاعب الغاني، وكتب “أسف على خسارتك، جثمان لاعب كرة القدم كريستيان أتسو الذي فقد حياته في الزلزال في طريقه إلى مسقط رأسه في غانا. لن ننساك يا أتسو، لا توجد كلمات لوصف حزننا، ارقد في سلام”.

من جانبه، قال مدير نادي (هاطاي سبور) إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل لاعب غانا السابق هدف الفوز 1-صفر على فريق (قاسم باشا) قبل دقائق من نهاية المباراة التي أقيمت في 5 من الشهر الجاري، وكتب اللاعب حينها على صفحته “فوز مهم للفريق، سعيد لكوني على ورقة التسجيل”.

Important win for the team

Happy to be on the scoresheet 🙏 @hatayspor pic.twitter.com/eMhlS0JGWr

— Christian Atsu (@ChristianAtsu20) February 5, 2023