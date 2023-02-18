وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو يعلن العثور على جثته تحت الأنقاض

قال وكيل أعمال اللاعب الغاني (كريستيان أتسو)، اليوم السبت، إنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال (راد أوزون محمد) وكيل أعمال اللاعب للصحفيين في هاطاي حيث تم العثور على جثة جناح تشيلسي السابق “عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض، في الوقت الحالي، يتم إزالة المزيد من الأنقاض، وتم العثور على هاتفه”.

نعي وحزن

ونعى نادي (هاتاي سبور) التركي اللاعب الغاني، وكتب “أسف على خسارتك، جثمان لاعب كرة القدم كريستيان أتسو الذي فقد حياته في الزلزال في طريقه إلى مسقط رأسه في غانا. لن ننساك يا أتسو، لا توجد كلمات لوصف حزننا، ارقد في سلام”.

Seni unutmayacağız Atsu! 🖤🙏🏼 pic.twitter.com/JEPmlKyxPr — AFC Bournemouth Türkiye 🇹🇷 (@AFCBTurkiye) February 18, 2023

تراجع عن مغادرة تركيا

من جانبه، قال مدير نادي (هاطاي سبور) إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل لاعب غانا السابق هدف الفوز 1-صفر على فريق (قاسم باشا) قبل دقائق من نهاية المباراة التي أقيمت في 5 من الشهر الجاري، وكتب اللاعب حينها على صفحته “فوز مهم للفريق، سعيد لكوني على ورقة التسجيل”.

Important win for the team

Happy to be on the scoresheet 🙏 @hatayspor pic.twitter.com/eMhlS0JGWr — Christian Atsu (@ChristianAtsu20) February 5, 2023

وأشار مدير هاطاي سبور إلى أن اللاعب لم يكن سعيدا قبل اللقاء لأنه شارك في مباراتين فقط بالدوري منذ بداية الموسم، وقرر الرحيل، لكنه أجله عقب تسجيل هدف الفوز في مباراة قاسم باشا.

وقال (فاتح إيليك) لمحطة إذاعية “أراد أتسو المشاركة بصورة أكبر وطلب إذنا من مدربه للرحيل إذا لم يكن سيحصل على دقائق أكثر للعب”.

وأضاف “اشترى تذكرة طيران إلى إسطنبول ومنها إلى فرنسا، كان سيبحث عن فريق يشارك معه بصورة أكبر”.

وكشف أن اللاعب لم يكن سعيدا قبل اللقاء لأنه شارك في مباراتين فقط بالدوري منذ بداية الموسم، لكن المدرب دفع به أمام قاسم باشا في الخامس من فبراير، قبل ساعات من الزلزال.

وقال “قدم أتسو أداء رائعا وسجل هدفا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع”.

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Aabid yerine Atsu

Ze Luis yerine Bertuğ oyunda#HTYvKAS pic.twitter.com/Wbb4KonM92 — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 5, 2023

وانضم اللاعب الغاني أتسو البالغ من العمر 31 عاما إلى فريق هاطاي سبور التركي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي بعدما قضى نحو 10 سنوات في تشيلسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين.