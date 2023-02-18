منظمة التعاون الاقتصادي: الكسل يسبب 10 آلاف وفاة مبكرة سنويا في أوروبا

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن العديد من الناس الذين يعيشون في الاتحاد الأوربي لا يمارسون الرياضة بشكل كاف، مما يؤدي إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف وفاة مبكرة سنويا في الاتحاد.

وقالت المنظمة من مقرها في باريس، أمس الجمعة، بناءً على دراسة، إن أكثر من ثلث سكان الاتحاد الأوربي لا يصلون إلى مستوى التدريبات الرياضية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي تبلغ 150 دقيقة من التدريبات المعتدلة أو المكثفة في كل أسبوع.

وأوضحت المنظمة أنه إذا اهتم الأشخاص الكسالى بنصيحة منظمة الصحة العالمية، فسيجري منع وفاة 10 آلاف شخص بشكل مبكر وزيادة متوسط العمر المتوقع لمواطني الاتحاد الأوربي بمقدار شهرين.

وقالت الوكالة إن الحركة المنتظمة من أهم الأشياء التي يمكن أن يقوم بها المرء للحفاظ على سلامة عقله وجسده. وأوضحت أن ممارسة الرياضة يمكن أن تمنع الإصابة بالسكري وبعض أمراض السرطان، وغيرها من الأمراض.

ووجدت الدراسة أنه يمكن منع 3.5 ملايين حالة من الاكتئاب و3.8 ملايين حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية بحلول عام 2050 إذا مارس الناس المشي مدة 150 دقيقة في الأسبوع.

وقد وجدت الدراسة أن 40% فقط من الأشخاص يمارسون الرياضة بشكل منتظم، مع تباين كبير بين الدول في ذلك. فبينما يمارس ثلثا الأشخاص البالغين في فنلندا الرياضة بشكل منتظم، تتراجع النسبة إلى واحد من كل خمسة أشخص في دول أخرى.

وتمارس النساء الرياضة بنسبة أقل من الرجال، ويتضح هذا بشكل خاص في الفئات العمرية الأصغر؛ إذ يمارس نحو 73% من الرجال بين عمر 15 عاما و24 عاما الرياضة مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، مقارنة بنسبة 58% من النساء.

ورأت الدراسة أن الدخل المادي يمثل عاملا آخر، فمن بين أولئك الذين وصفوا أنفسهم بأنهم من الطبقة العاملة، قال 24% فقط إنهم يمارسون الرياضة بانتظام، في حين قال 51% من المجموعات الأعلى دخلا إنهم يمارسون الرياضة بانتظام.