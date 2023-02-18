مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: صعوبات لوجستية تمنعنا من الوصول لمناطق الزلزال في شمال سوريا (فيديو)

قال ستفن ألين، المدير الإقليمي بالإنابة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة ليست لديها فرق عمل في الشمال السوري، وإن ثمة تحديات لوجستية حقيقية تحول دون الوصول إلى المناطق المنكوبة.

وأضاف ألين في مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن فرق الوكالة كانت تواجه صعوبات لوجستية عدة للوصول إلى هذا المناطق قبل الزلزال، مؤكدا أن الأمر أصبح أكثر صعوبة بعد الزلزال، لكنه لم يذكر طبيعة هذه الصعوبات.

وكشف ألين أن الوكالة قدمت الأسبوع الماضي مساعدات تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لمدن ومحافظات الشمال السوري بواسطة منظمات غير حكومية وشركاء محليين.

وقال إن هذه المساعدات أخذت شكل أغطية ومعدات لبناء خيام وبيوت مؤقتة.

يأتي هذا في حين أعلن متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 178 شاحنة مساعدات دخلت إلى شمال غربي سوريا منذ 9 من فبراير/ شباط الجاري عبر معبري باب الهوى وباب السلامة.

وأضاف المتحدث أن الشاحنات نقلت مساعداتٍ غذائية وإغاثية وأدوية أساسية وخيامًا إضافة إلى اختبارات لفحص مرض الكوليرا الذي لا يزال يتفشّى بالمنطقة.

وقال المنسق الإنساني الأممي بسوريا إن الأمم المتحدة تواجه تحديات جمّة في إغاثة المنكوبين، وإن نقص التمويل هو العائق الأكبر الذي يواجه المنظمة الدولية.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، وتضاءلت الآمال في العثور على ناجين من الكارثة.