مدير الصحة العالمية بالشرق الأوسط للجزيرة مباشر: نصف المؤسسات الصحية السورية في مناطق الزلزال خارج الخدمة (فيديو)

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط أحمد المنظري إن 50% من المؤسسات الصحية في المناطق السورية التي ضربها الزلزال أضحت خارج الخدمة.

وأضاف المنظري خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن 1120 مؤسسة صحية في الداخل السوري تضررت جزئيًا جراء الزلزال، وأن المستشفيات الثلاثة الكبرى الموجودة في غازي عنتاب تأثرت بصورة بالغة.

وتابع المسؤول في منظمة الصحة العالمية أن المنظمة تلقت وعودًا بإعادة ترميم هذه المؤسسات وإصلاحها حتى تتمكن من تقديم الخدمات الصحية اللازمة لمنكوبي الزلزال.

وكشف المنظري أن أهم تحد يواجه العمل الإنساني والطبي في سوريا مرتبط بنقص التمويل وغياب الموارد الضرورية لإيصال المساعدات الطبية للمنكوبين.

وقال “في السابق كنا ندخل المساعدات الطبية عبر غازي عنتاب، وبعد الزلزال تم اعتماد معبرين على الحدود التركية، ونحن نعمل وننسق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل إيصال هذه المساعدات والأدوية للمتضررين”.

وحذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط من مغبة وقوع كارثة إنسانية في الشمال السوري جراء بقاء العديد من جثامين ضحايا الزلزال تحت الأنقاض.

وقال “إن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض”، مؤكدًا أن بقاء الجثامين لفترة أكثر من 12 يومًا مسألة لها تداعيات صحية خطيرة على بقية الأحياء، سيما أن كارثة الزلزال تزامنت مع برودة الطقس في فصل الشتاء.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا 41 ألفًا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ مدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال، هي أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وكهرمان مرعش وكيليس وملاطيا وعثمانية وشانلي أورفة.