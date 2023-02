طرد وفد إسرائيلي من مقر انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (فيديو)

طرد رجال الأمن وفدا إسرائيليا رفيعا، خلال انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الطرد جاء بضغط من الجزائر وجنوب أفريقيا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حراس الأمن جاؤوا إلى الوفد الإسرائيلي خلال حفل الافتتاح وطالبوه بالمغادرة، وأظهر شريط فيديو الإسرائيليين بقيادة نائب المدير العام لأفريقيا بوزارة الخارجية وهم يغادرون بعد دقائق من النقاش.

ونقلت عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قوله إن “إسرائيل تنظر بجدية إلى الحادث الذي تم فيه طرد نائبة أفريقيا السفيرة (شارون بار لي) من قاعة الاتحاد الأفريقي على الرغم من وضعها كمراقب معتمد مع شارات دخول”.

