حارس مرمى يهدي الفريق المنافس هدفا من خطأ ساذج في الدوري الأيرلندي (فيديو)

ارتكب حارس مرمى فريق بوهيميان الأيرلندي خطأ فادحا، وأهدى كرة سجّل منها مهاجم نادي كورك سيتي هدفا لصالح فريقه في الدقائق الأخيرة لمباراة الجولة الأولى من انطلاق الموسم الجديد في الدوري الأيرلندي لكرة القدم.

ونشر حساب أخبار الدوري الأيرلندي على تويتر، الجمعة، مقطع فيديو للخطأ الذي وقع فيه حارس المرمى تالبوت جيمس في الدقيقة 82 من المباراة، أثناء محاولته التعامل مع كرة عرضية وصلت إلى حدود منطقة الجزاء، ليفشل في استلامها بشكل صحيح، ثم قطع رويري كيتنغ الكرة من بين أقدامه وسجلها في الشباك.

