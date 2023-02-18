حارس مرمى يهدي الفريق المنافس هدفا من خطأ ساذج في الدوري الأيرلندي (فيديو)

ارتكب حارس مرمى فريق بوهيميان الأيرلندي خطأ فادحا، وأهدى كرة سجّل منها مهاجم نادي كورك سيتي هدفا لصالح فريقه في الدقائق الأخيرة لمباراة الجولة الأولى من انطلاق الموسم الجديد في الدوري الأيرلندي لكرة القدم.

ونشر حساب أخبار الدوري الأيرلندي على تويتر، الجمعة، مقطع فيديو للخطأ الذي وقع فيه حارس المرمى تالبوت جيمس في الدقيقة 82 من المباراة، أثناء محاولته التعامل مع كرة عرضية وصلت إلى حدود منطقة الجزاء، ليفشل في استلامها بشكل صحيح، ثم قطع رويري كيتنغ الكرة من بين أقدامه وسجلها في الشباك.

🎥 | A mistake from James Talbot allows Ruairi Keating to pull a goal back for Cork City.#LOI | #CORBOH pic.twitter.com/gMGiIct9SR — League of Ireland (@LeagueofIreland) February 17, 2023

وظهر في اللقطة تردد جيمس في الخروج من مرماه لاستلام الكرة، ثم قرر فجأة الخروج وأشار إلى زميله المدافع بأن يتركها له، وهو ما حدث فعلا، لكن خطأه لحظة الاستلام تسبب في ارتباكه بالكرة، وقطعها مهاجم الفريق الخصم من أمامه ليسجل هدف تقليص الفارق في المباراة.

وتفاعل مغردون مع فيديو الهدف، ساخرين من طريقة تعامل الحارس مع الكرة، خاصة أنه ارتكب مثل هذا الخطأ في أول مباراة بالدوري.

League of Ireland Pickford https://t.co/ENVUFUJMQy — Chipper Hennessy (@ChipperHennessy) February 17, 2023

وقبل خطأ الحارس، كانت النتيجة تشير إلى تقدّم بوهيميان بهدفين مقابل لا شيء، إلا أن الهدف الذي سجله كيتنغ في الدقائق الأخيرة قلص الفارق وجعل دقائق المباراة الأخيرة أكثر إثارة، ولكن بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية المواجهة.