العثور على جثث 18 مهاجرا بينهم طفل في شاحنة ببلغاريا (فيديو)

عثر على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة، على بعد نحو 20 كيلومترا من العاصمة البلغارية صوفيا، حيث أبلغ سكان الشرطة بوجود شاحنة متروكة قرب العاصمة.

وقال مسؤولون في بلغاريا مساء أمس الجمعة، إن 18 شخصا على الأقل، بينهم طفل، عُثر عليهم ميتين في شاحنة تُركت قرب العاصمة صوفيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشاحنة كانت تنقل أخشابا وتحمل مهاجرين غير نظاميين تخبّئهم في مقصورة، وقال وزير الصحة إن 34 مهاجرا، بينهم 5 أطفال، نُقلوا إلى المستشفيات في صوفيا، وبعضهم في حالات حرجة.

وذكرت معلومات قدمتها الحكومة، أن الشاحنة كانت تقل بشكل غير قانوني 52 شخصا “مختبئين تحت رزم من الخشب”.

وكشفت وكالة الأنباء الحكومية أن الضحايا الذين أصيبوا بالاختناق هم شبان أفغان، وقالت إنه تم العثور على 34 ناجيا أفغانيا أيضا منهكين بسبب الجوع وشدة البرد في الشاحنة.

وأثبت التحقيق أن المهاجرين عبروا الحدود، وأمضوا عدة أيام في غابة، ثم ركبوا الشاحنة التي تم العثور عليهم فيها، وأكدت الوكالة الرسمية أن 4 أشخاص من بينهم سائق الشاحنة، اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في الحادث.

وقال نائب المدعي العام إن “هؤلاء الأشخاص وهم من أفغانستان، دخلوا الأراضي البلغارية قبل أيام بعد عبور السياج الذي أقيم على الحدود مع تركيا، بواسطة سلم”.

وأضاف “ماتوا اختناقًا، إذ حُشر عدد كبير من الأشخاص في مساحة صغيرة للغاية”، مشيرًا إلى أنها أكبر مأساة مرتبطة بالهجرة تحصل في بلغاريا على الإطلاق.

Migrants crossing through Yemen often fall into the hands of trafficker and face grave violations. Safe routes for people on the move must be established.#MRP2023 pic.twitter.com/W97BKIy1ar — IOM Yemen (@IOM_Yemen) February 14, 2023

وبحسب ملاحظات المحققين، قضى المهاجرون قبل 10 أو 12 ساعة من العثور على جثثهم، وقال وزير الصحة “عانوا نقصا في الأكسجين، كانوا يشعرون بالبرد، وبالتأكيد لم يذوقوا الطعام منذ أيام”.

وشهدت بلغاريا التي تعد بوابة لدخول الاتحاد الأوربي، ارتفاعا في عدد المهاجرين غير النظاميين على أراضيها رغم وجود سياج من الأسلاك الشائكة على طول حدودها الممتدة 234 كيلومترا مع تركيا.

وتقع هذه الدولة على طريق يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وأفغانستان لدخول الاتحاد الأوربي. وفي عام 2015 أُلقي القبض على 3 من سائقي الشاحنات البلغاريين واتُّهموا فيما بعد في واقعة مقتل مهاجرين.

وشهدت النمسا مأساة مماثلة عام 2015، حيث عثرت الشرطة حينذاك على شاحنة تبريد مهجورة على جانب طريق سريع قرب الحدود المجرية تضم جثث 71 مهاجرا في حالة تحلل، لرجال ونساء وأطفال.

وتذكر هذه المأساة بالعثور على جثث 39 فيتناميا عام 2019 في شاحنة تبريد قرب لندن.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، منعت النمسا وهولندا، بلغاريا من دخول منطقة شنغن التي لا تتطلب جوازات سفر بسبب مخاوف تتعلق بالأمن وسيادة القانون، لكن البلاد تعتزم محاولة العودة مرة أخرى هذا العام.