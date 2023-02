العثور على جثث 18 مهاجرا بينهم طفل في شاحنة ببلغاريا (فيديو)

عثر على جثث 18 مهاجرا داخل شاحنة، على بعد نحو 20 كيلومترا من العاصمة البلغارية صوفيا، حيث أبلغ سكان الشرطة بوجود شاحنة متروكة قرب العاصمة.

وقال مسؤولون في بلغاريا مساء أمس الجمعة، إن 18 شخصا على الأقل، بينهم طفل، عُثر عليهم ميتين في شاحنة تُركت قرب العاصمة صوفيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشاحنة كانت تنقل أخشابا وتحمل مهاجرين غير نظاميين تخبّئهم في مقصورة، وقال وزير الصحة إن 34 مهاجرا، بينهم 5 أطفال، نُقلوا إلى المستشفيات في صوفيا، وبعضهم في حالات حرجة.

وذكرت معلومات قدمتها الحكومة، أن الشاحنة كانت تقل بشكل غير قانوني 52 شخصا “مختبئين تحت رزم من الخشب”.

وكشفت وكالة الأنباء الحكومية أن الضحايا الذين أصيبوا بالاختناق هم شبان أفغان، وقالت إنه تم العثور على 34 ناجيا أفغانيا أيضا منهكين بسبب الجوع وشدة البرد في الشاحنة.

وأثبت التحقيق أن المهاجرين عبروا الحدود، وأمضوا عدة أيام في غابة، ثم ركبوا الشاحنة التي تم العثور عليهم فيها، وأكدت الوكالة الرسمية أن 4 أشخاص من بينهم سائق الشاحنة، اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في الحادث.

وقال نائب المدعي العام إن “هؤلاء الأشخاص وهم من أفغانستان، دخلوا الأراضي البلغارية قبل أيام بعد عبور السياج الذي أقيم على الحدود مع تركيا، بواسطة سلم”.

وأضاف “ماتوا اختناقًا، إذ حُشر عدد كبير من الأشخاص في مساحة صغيرة للغاية”، مشيرًا إلى أنها أكبر مأساة مرتبطة بالهجرة تحصل في بلغاريا على الإطلاق.

Migrants crossing through Yemen often fall into the hands of trafficker and face grave violations.

Safe routes for people on the move must be established.#MRP2023 pic.twitter.com/W97BKIy1ar

— IOM Yemen (@IOM_Yemen) February 14, 2023