الجزيرة مباشر ترصد دخول سوريين من تركيا لزيارة ذويهم بعد الزلزال (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر، حركة دخول سوريين قادمين من تركيا، عبر معبر السلامة الحدودي، لزيارة ذويهم في سوريا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الأسبوع الماضي.

وقال عدد من المواطنين السوريين خلال عودتهم، للجزيرة المباشر، إنهم جاؤوا من تركيا للاطمئنان على ذويهم بعد الزلزال، وتوجهوا بالشكر إلى السلطات التركية والحكومة السورية المؤقتة، على تسهيل إجراءات دخولهم لزيارة أقاربهم.

وسارع كثيرون بالعودة للاطمئنان على أقاربهم الذين عانوا أيضا في زلزال 6 من فبراير/ شباط، مغتنمين العرض المقدم من السلطات التركية بقضاء ما يصل إلى ستة أشهر في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة، من دون الحرمان من فرصة العودة إلى تركيا.

وقال أحد العائدين في حديثه للجزيرة مباشر: “صحيح نحن تضررنا من الزلزال الذي فاجأنا جميعا، لكننا استفدنا بشكل آخر، إذ حصلنا على فرصة لزيارة أهلنا في سوريا، وبنقول كل شيء يجي من الله، فالحمد لله على كل حال”.

ويعيش نحو 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. وكانت الأمم المتحدة قبل الزلزال تقول إن أغلبهم يعتمدون على المساعدات.

وقد رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، وصول وفد أممي إلى معبر السلامة الحدودي، لمتابعة جهود الإغاثة ودخول المساعدات للمتضررين من الزلزال في الشمال السوري.

وعبرت حوالى 143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال غرب سوريا منذ 9 من فبراير/ شباط، عبر معبري باب الهوى وباب السلامة على الحدود مع تركيا حتى مساء الخميس، بحسب ما أكدت الأمم المتحدة.

وكانت إدارة معبر السلامة، في ريف حلب الشمالي، قد أعلنت فتح المعبر أمام السوريين من حاملي بطاقة “الحماية المؤقتة” (كيملك) في كل الولايات التركية، ولا سيما السوريين المقيمين ضمن الولايات المتضررة من الزلزال في جنوب تركيا، لقضاء إجازات تتراوح مدتها بين شهر وستة أشهر في سوريا.