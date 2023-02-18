البيت الأبيض: فاغنر تكبدت نحو 30 ألف قتيل في أوكرانيا.. والبنتاغون يكمل تدريبا موسعا لمئات الجنود الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات الأمريكية أنهت دورة تدريبية موسعة لمجموعة أولى تضم أكثر من 600 جندي أوكراني، شملت مناورات يمكن أن تدعم كييف في عملياتها الهجومية المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تكبدت أكثر من 30 ألف قتيل منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، مع مقتل نحو 9 آلاف من هؤلاء المقاتلين خلال عمليات قتالية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين في إفادة دورية أمس الجمعة إن الولايات المتحدة تقدر أن 90% من أفراد مجموعة فاغنر الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ ديسمبر/ كانون الأول سجناء مدانون.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي نقلًا عن معلومات استخبارات أن نصف عدد القتلى وقع منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول مع زيادة حدة القتال في مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وقال كيربي إن مجموعة فاغنر حققت مكاسب متزايدة داخل باخموت وحولها خلال الأيام القليلة الماضية ولكن تلك المكاسب استغرق تحقيقها عدة أشهر وجاءت “بتكلفة مدمرة لا يمكن تحملها”.

وأشار إلى أن فاغنر تعتمد بشكل كبير على المدانين الذين أرسلوا إلى الحرب بدون تدريب أو معدات، رغم إعلان يفغيني بريغوغين مؤسس فاغنر في الآونة الأخيرة التوقف عن تجنيد السجناء للقتال في أوكرانيا.

فاغنر في باخموت

وكانت مجموعة فاغنر الروسية، قد قالت أمس الجمعة، إنها استولت على قرية في شمال مدينة باخموت، مشيرة إلى أن ذلك “مهم من الناحية التكتيكية”.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن رئيس المجموعة قوله إن بلدة براسكوفييفكا الواقعة شمال باخموت أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقوات فاغنر.

وتتحدث التقارير عن قتال مستمر ومكثف حول مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا، لكن لم يرد تأكيد مستقل بشأن مزاعم فاغنر، كما لم يُشر إليها تقرير هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وكتب مدونون عسكريون روس أن المدينة المذكورة كانت نقطة مهمة لخطوط الدفاع الأوكرانية، وأنه في حال الاستيلاء أيضا على قرى مجاورة أخرى، لن يكون بالإمكان تزويد القوات الأوكرانية المتمركزة في باخموت بإمدادات من الشمال.

واستغل بريغوغين الإعلان، لتوجيه انتقاد لوزارة الدفاع الروسية، قائلا إن التقدم نجح على الرغم من “حصار الذخيرة”، وإن “القتال كان استنزافيا وداميا”. وكانت المجموعة قد قالت، إنها لا تحصل على ذخيرة كافية من الجيش الروسي.

تدريب موسع

وفي هذا السياق، أعلن البنتاغون أمس الجمعة أن القوات الأمريكية أنهت دورة تدريبية موسعة لمجموعة أولى تضم أكثر من 600 جندي أوكراني، شملت مناورات يمكن أن تدعم كييف في عملياتها الهجومية المقبلة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون في بيان “هذا الأسبوع أنهت أول كتيبة أوكرانية تدريبا عسكريا مشتركا على مركبة قتالية في منطقة بألمانيا”.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على تزويد أوكرانيا بأكثر من 100 مدرعة برادلي مسلحة بمدافع أوتوماتيكية وقادرة على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، مع توقعات بأن تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا على القوات الروسية الأشهر المقبلة.

وكشف المسؤول العسكري الأمريكي أن نحو 635 أوكرانيًّا أنهوا فترة تدريبية استمرت 5 أسابيع وشملت مهامّ أساسية للجنود، مشيرا إلى أن كتيبة مدفعية ميدانية بدأت التدريب قبل أسبوعين ومن المقرر أن تلحق بهما كتيبتان أخريان الأسبوع المقبل.

وأعلنت الولايات المتحدة برنامج تدريب موسع نهاية العام الماضي، وكانت قد بدأت إعداد الجنود الأوكرانيين لاستخدام أنظمة أسلحة مختلفة وعدت بأن تزوّد بها كييف.

ويمثل هذا البرنامج عودة إلى نوع التدريبات التي كانت تجري داخل أوكرانيا قبل الهجوم العسكري الروسي في فبراير 2022.