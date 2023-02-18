البرهان: لا أطماع سياسية لدينا ولا نسعى إلى خوض الانتخابات

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، على أنه ليس لديهم أطماع سياسية تحركهم ولا يسعون إلى خوض الانتخابات.

جاء ذلك في كلمة له، أمس الجمعة، أمام حفل زفاف جماعي بولاية نهر النيل، في شمال السودان، وفق بيان من لمجلس السيادة.

⭕️ مواصلة لبرنامج رعاية الزيجات الجماعية – رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يشهد عقد زيجات بمنطقة البسلي pic.twitter.com/W91dM2sXI8 — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) February 17, 2023

وقال البرهان الذي يقود الجيش السوداني “إننا في قيادة البلاد ليس لدينا أطماع سياسية تحركنا ولا نسعى لخوض الانتخابات”. وأضاف “نحن مهمومون بشؤون ومصالح شعب السودان ونسعى لحلها بتجرد”، داعيًا السياسيين إلى “الاهتمام بقضايا الناس والانصراف عن الخوض في موضوعات لا تخدم هذا الجانب”.

ومنذ 8 من يناير/ كانون الثاني الماضي، تجري بين الفرقاء السودانيين عملية سياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري، المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية معارضة أبرزها قوى الحرية والتغيير.

ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة سياسية ممتدة منذ 25 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 من أغسطس/ آب عام 2019، مرحلة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020. وكان مقررًا أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.