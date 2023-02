الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون العصيان الجماعي ضد “إجراءات بن غفير” لليوم الخامس على التوالي

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي -لليوم الخامس على التوالي- العصيان الجماعي ضد إدارة السجون، ردًّا على إعلانها بدء تطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، للتضييق على الأسرى.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قد قررت، أمس بعد صلاة الجمعة، الاعتصام في ساحات السجون وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة في كافة السجون، بعد إعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع.

وأبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى بفرض عقوبات جماعية عليهم، بدءًا من يوم الخميس في عدد من المعتقلات، ردًّا على خطوات “العصيان” التي نفّذوها للتعبير عن رفضهم تطبيق إجراءات المتطرف بن غفير.

وفي سجن (ريمون) تمثلت العقوبات الجديدة، بإغلاق “الكنتين” وبعض المرافق، وتكبيل يدي كل أسير عند خروجه من القسم ولو إلى عيادة السجن، كما أعلنت عن حرمان الأسرى من الخروج لأداء الرياضة الصباحية، وقالت إن هذه العقوبات ستبقى ما لم يتراجع الأسرى عن خطواتهم الاحتجاجية.

وفي سجن (نفحة) أبلغت إدارة السجون الأسرى بوقف الرياضة الصباحية، وإغلاق مرافق المعتقل يوم الجمعة، كما سيتم تقييد أي أسير يخرج من القسم، مهما كان سبب خروجه، إضافة إلى الإجراءات التي نفّذتها إدارة السجون خلال الأيام الماضية وتمثلت بوضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام وقطع المياه الساخنة.

وفي سجن (عوفر) أعلنت إدارة سجون الاحتلال نيتها فرض عقوبات فردية وجماعية، إذا استمر الأسرى في تنفيذ خطواتهم، وتشمل الزيارة وتقسيم الفورة، ونظام خروج الأسرى إلى ساحة السجن، حيث ستكون المدة المتاحة للأسير أقل مما هي عليه سابقا.

كما سحبت الإدارة بلاطات التسخين، وبعض الأدوات الأساسية من أحد الأقسام في سجن (جلبوع) كخطوة تهديد للأسرى.

وفي سجن (مجدو) أعلنت إدارة السجون جملة من التهديدات للأسرى، تستهدف نظام الخروج إلى ساحة السجن، وسحب بعض الأدوات الأساسية من غرفهم.

من جانبها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل.

وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم.

It appears that from the point of view of the Israeli security establishment, the question is no longer whether a broad confrontation will erupt in the territories and Jerusalem, but when / Amos Harelhttps://t.co/PYwxFwVLTN

— Haaretz.com (@haaretzcom) February 18, 2023