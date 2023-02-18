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إسرائيليون يسخرون من العرب في حفل زفاف بالقدس المحتلة (فيديو)

18/2/2023-|آخر تحديث: 18/2/202311:46 AM (مكة المكرمة)

تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ساخرًا صُوّر في حفلة زفاف إسرائيلية بمستوطنة بين شيمس في القدس المحتلة، يتضمن تقليدا للرقص العربي وسخرية من العرب.

وجاءت في مقاطع الفيديو مشاهد لمجموعة من الشباب الإسرائيلي وهم يرتدون اللباس العربي ويرقصون بسخرية وتهكم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو، حيث أوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي أن الحدث يتعلق بحفل زواج “أحد أتباع التيار الديني الحريدي المتطرف في مستوطنة “شيمس” غرب القدس المحتلة، وأن إحدى فقرات الحفل خصصت للسخرية من العرب.

وأضاف قائلا “العنصرية والنظرة الدونية للعرب قاسم مشترك لهذه السوائب”.

 

أما الصحفية شيرين فلاح  صعب، فقد أوضحت على حسابها على تويتر باللغة العبرية: “في المجتمعات العربية الرقص العربي لا يتم بهذه الصورة في حين أن الزي العربي الذي يشمل العقال اختفى من المشهد منذ مدة”.

وأضافت “جرأتهم تجاوزت الحدود وهم يزعمون المصالحة بين الأمم”.

كما تفاعل راود التواصل الاجتماعي في إسرائيل مع هذا الفديو، وكان الصحفي إسرائيل كوهين هو أول من نشر الفيديو على حسابه على تويتر وقال: “فرحة عروس وعريس بروح شهر مارس/ آذار والمصالحة بين الأمم: رقص العرب الليلة الماضية في حفل زفاف صبي يتيم في صالة الكرم في بيت شيمش”.

في المقابل،  انتقد السياسي هادار سيغال مشاهد الفيديو قائلا “مجموعة من العنصريين المقززين”، في حين غردت كارين أسولين قائلة  يا له من “استشراق عنصري”.

 

أما الناشط الإسرائيلي تومي بورشتون فقال “لو كان الأمر عبارة عن تقليد عرب لإسرائيليين لكانت هناك صرخات حتى السماء”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل