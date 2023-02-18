إسرائيليون يسخرون من العرب في حفل زفاف بالقدس المحتلة (فيديو)

تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ساخرًا صُوّر في حفلة زفاف إسرائيلية بمستوطنة بين شيمس في القدس المحتلة، يتضمن تقليدا للرقص العربي وسخرية من العرب.

وجاءت في مقاطع الفيديو مشاهد لمجموعة من الشباب الإسرائيلي وهم يرتدون اللباس العربي ويرقصون بسخرية وتهكم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو، حيث أوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي أن الحدث يتعلق بحفل زواج “أحد أتباع التيار الديني الحريدي المتطرف في مستوطنة “شيمس” غرب القدس المحتلة، وأن إحدى فقرات الحفل خصصت للسخرية من العرب.

وأضاف قائلا “العنصرية والنظرة الدونية للعرب قاسم مشترك لهذه السوائب”.

هذا حفل زواج لأحد أتباع التيار الديني اليهودي الحريدي في مستوطنة "بيت شيمس"، غرب القدس. أحد فقرات الحفل خصصت للسخرية من العرب. فكانت وصلة الرقص هذه. هذا الفيديو عرضه الصحفي الحريدي يسرائيل كوهين على حسابه على تويتر. النظرة العنصرية والدونية تجاه العرب قاسم مشترك لهذه السوائب. pic.twitter.com/6dWAKimhMz — د.صالح النعامي (@salehelnaami) February 17, 2023

أما الصحفية شيرين فلاح صعب، فقد أوضحت على حسابها على تويتر باللغة العبرية: “في المجتمعات العربية الرقص العربي لا يتم بهذه الصورة في حين أن الزي العربي الذي يشمل العقال اختفى من المشهد منذ مدة”.

وأضافت “جرأتهم تجاوزت الحدود وهم يزعمون المصالحة بين الأمم”.

א. בחברה הערבית לא רוקדים כך

ב. התחפושת הערבית שלובשים היהודים שכוללת אל-עק'אל (العقال) כמעט ונעלמה מהנוף התרבותי ולא לובשים אותה- תתקדמו!

ג. לא מספיק שאתם משתלטים על אדמות של פלסטינים, מבקשים לא להיות בקרבת ערבים בחדר יולדות- בשיא החוצפה גם טוענים ל"פיוס בין עמים". https://t.co/M4GOdc9R4h — Sheren Falah Saab شيرين فلاح صعب (@FalahSaab) February 17, 2023

كما تفاعل راود التواصل الاجتماعي في إسرائيل مع هذا الفديو، وكان الصحفي إسرائيل كوهين هو أول من نشر الفيديو على حسابه على تويتر وقال: “فرحة عروس وعريس بروح شهر مارس/ آذار والمصالحة بين الأمم: رقص العرب الليلة الماضية في حفل زفاف صبي يتيم في صالة الكرم في بيت شيمش”.

שמחת חתן וכלה ברוח חודש אדר והפיוס בין העמים: ריקוד ״הערבים״ אמש בחתונת בחור יתום באולם הכרמים בבית שמש. (האולם והוצאות השמחה על ידי ארגון ׳טוב וחסד׳ בהנהלת הרב יעקב שישא) pic.twitter.com/3gDHRmse9A — ישראל כהן (@Israelcohen911) February 17, 2023

في المقابل، انتقد السياسي هادار سيغال مشاهد الفيديو قائلا “مجموعة من العنصريين المقززين”، في حين غردت كارين أسولين قائلة يا له من “استشراق عنصري”.

איזה אוריינטליזם גזעני איכס — keren assulin (@kerenassulin) February 17, 2023

أما الناشط الإسرائيلي تومي بورشتون فقال “لو كان الأمر عبارة عن تقليد عرب لإسرائيليين لكانت هناك صرخات حتى السماء”.